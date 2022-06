El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha celebrado su asamblea de socios en la que se ha tomado conocimiento del reciente paso dado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para desbloquear el proyecto de las instalaciones deportivas de la entidad al lado de la carretera del Aeropuerto. Según ha informado el Círculo, uno de los puntos del orden del día ha sido dar cuenta de la resolución por parte de la Gerencia relativo al proyecto de urbanización para la implantación de su complejo deportivo en la denominada finca de Santa Clara.

Lo que el consejo rector de la Gerencia acordó hace un par de semanas fue requerir la inscripción en el registro de la propiedad del proyecto, toda vez que el proyecto de urbanización cuenta incluso con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos de la entidad que preside Salvador Fuentes. Fue en el año 2015 cuando Urbanismo aprueba de manera inicial ese proyecto de urbanización, sin que sea definitivo todavía al no estar inscrito en el registro de la propiedad. Según las fuentes consultadas en su día por este periódico, el paso de inscripción en el registro no se había dado por permanecer a la espera de saber si se tendría licencia o no. Todo indica que esa licencia llegará pronto y que los trabajos podrán comenzar dentro de poco.

La parcela de la que dispone la entidad presidida por Pedro López Castillejo abarca más de 45.000 metros cuadrados, pero no se pretende ocuparla en su totalidad. Piscinas, pistas de pádel, de tenis, cocina, bar, aparcamientos... son algunos de los aspectos que incluirán las instalaciones cuando sean una realidad.

En otro orden de cosas, pero también en el transcurso de la asamblea de socios, se ha hecho una evaluación de todos los proyectos e inversiones llevadas a cabo en estos últimos meses. En el apartado cultural, ha destacado la apuesta que la institución desarrolla anualmente, acogiendo actividades culturales, y se ha resaltado el proyecto de puesta en valor del patrimonio artístico de la entidad que cuenta con la colaboración del Imdeec, entre otras cosas.