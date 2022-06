«El alza de los precios impedirá la recuperación rápida del turismo»

Ahora que ha pasado lo peor del covid, ¿considera que la pandemia ha supuesto un cambio perdurable en el sector turístico?

Algunos cambios siguen viéndose, pero, seguramente, son consecuencia de las dinámicas de la situación. Hay una recuperación del turismo, vuelven a crecer los visitantes y hay ingresos y actividades relacionados con esas visitas. Pero, ahora mismo, los visitantes que han crecido son los nacionales, el turismo nacional se recupera y el internacional sigue por debajo de 2019. Una parte importante de esa situación actual se debe a esa dinámica de recuperación, pero sobre la otra parte habría que empezar a preguntarse si se debe a la nueva situación económica.

Con respecto a ese turista internacional, ¿cuándo se recuperará por completo?

Se han abierto las fronteras y se recupera turismo internacional con respecto al 2020, pero salvo el caso de Francia, que se mantiene, todos lo demás países emisores han caído. Intentar estimar cuál es el periodo en el que se recuperará es bastante complicado. Entiendo que seguirá creciendo, pero la situación actual, con el incremento de precios que se está generando, impedirá que la recuperación sea rápida y completa. El incremento de los precios está haciendo que suban las tarifas hoteleras, los gastos del transporte y que se reduzca, por tanto, la posibilidad de comprar de los turistas en el destino.

¿Será el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones la mejor herramienta para impulsar el turismo de congresos, siempre de más calidad?

Es una herramienta imprescindible. Habrá dos infraestructuras muy importantes, una de ellas está funcionando muy bien, el Palacio de Congresos. Durante la pandemia se habló de que íbamos a padecer un cambio importante en los formatos de los grandes eventos, sin embargo, la presencialidad se está recuperando, la gente quiere viajar, quiere verse, el contacto personal no tiene nada que ver con el contacto on-line. El Palacio de Congresos está funcionando muy bien y el CEFC es un elemento imprescindible, pero debería ir acompañado de otras dinámicas, como alojamientos o infraestructuras para poder aprovecharlo en todo su potencial. Desde luego el turismo MICE suele aportar mucha renta a los destinos, en el caso de Córdoba puede ser una apuesta importante si queremos eso que llamábamos turismo de cierta calidad, un turismo que genere más impactos positivos que menos deseables. Además, el CEFC servirá de revulsivo para plantear algunas cuestiones como el alojamiento o la posibilidad de ofrecer servicios y actividades a los visitantes que vengan porque el centro tiene mucha capacidad.

Hace referencia a la búsqueda de un turismo de calidad, ¿se puede decir que existe algún tipo de turismo que no tiene esa calidad o que no conviene a Córdoba?

Es un tema muy delicado porque al decir que un turista no conviene se está hablando de personas, se puede hablar de turistas que aportan más o menos. Y no tanto el turista, sino la imagen que transmite el destino. Un ejemplo de turismo del que se dice mucho que no conviene es el de borrachera, con el caso de Magaluf. También un turismo que da una imagen poco conveniente es el turismo de despedida de soltero que estamos viendo en nuestras calles, pero son personas que tienen derecho a celebrar su despedida de soltero donde quieran. Si pensamos en términos de rentabilizar una ciudad, un patrimonio o unas infraestructuras quizá sea un tipo de turismo que aporta una imagen que no es la más deseable. Pero no me gustaría ser yo quien dijera que hay un turismo que no interesa. Se puede hablar en positivo y decir que el turismo que interesa es el que genera dinámicas de bienestar en el territorio, hace que la población receptora reciba los frutos del turismo, que aporta dinámicas de crecimiento del patrimonio, las rentas o el empleo y tiene defectos, pero subsanables. Interesa un turismo que genera más de lo que pueda restar porque impacto siempre hay.