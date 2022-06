Dónde pasan los candidatos cordobeses la jornada de reflexión

Después de dos semanas de intenso trabajo, una agenda de locos y miles de kilómetros de carretera por la campaña electoral, los candidatos cordobeses a las elecciones andaluzas de este domingo aprovechan la jornada de reflexión para descansar y estar con la familia, a la que le han robado demasiado tiempo estos días, y para coger fuerzas para la jornada del domingo. Además, si los populares han seguido el consejo de Jesús Aguirre, cabeza de lista del Partido Popular por Córdoba, estarán hasta el último momento tratando de convencer a amigos y compañeros de la necesidad de ir a votar. Reflexión activa, podríamos decir.

El consejero de Salud y Familias pasará el día en casa con su familia y verá a sus nietos a los que ha echado mucho de menos durante la campaña. Además sacará tiempo también para jugar un partido de paddle con su hermano y, ya por la noche, ha quedado para cenar con un grupo de amigos. Mañana, sobre las 10.30 horas, votará en el colegio de La Salle. Su compañera de filas y candidata número 4 del PP Beatriz Jurado dedicará el día a jugar con sus hijos.

Isabel Ambrosio, candidata número 1 del PSOE por Córdoba, también va a estar con su familia, para coger fuerzas para la larga jornada que le espera el domingo. Además dedicará parte del día a quitar las malas hierbas de su huerto, que ha sentido su ausencia en la campaña, y en el que crecen tomates, pimientos, pepinos, calabacines y berenjenas. La socialista tiene previsto votar sobre las 11.30 horas en el CEIP Cruz de Juárez.

Ángel Pimentel, candidato de Cs en Córdoba, pasará también el día en familia. Se levantará temprano para hacer un poco de deporte, como hace habitualmente ya que sale a correr a diario, y después irá al mercado de abastos de Jesús Rescatado, donde comprará lo necesario para una comida que hará en casa con su mujer, sus dos hijos y algunos amigos. "Espero echar la tarde en familia, descansando y quizá viendo alguna película", comenta el candidato naranja después de unos días "muy intensos de campaña". Mañana votará en el Santuario de Linares.

José Manuel Gómez, el cabeza de lista de Por Andalucía, marca de la confluencia de izquierdas, también ha terminado agotado de la que ha sido su primera campaña electoral y ha planificado un día de playa con los amigos y su novia. Votará en Puente Genil, su pueblo.

El candidato de Vox, Alejandro Hernández, ya tiene más experiencia en estas lides porque es la segunda vez que compite en los comicios autonómicos. La jornada de hoy la empleará para descansar y "reflexionar", así como para poner al día los diarios y empezar a analizar la campaña.

Marta Sánchez, la candidata de Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), también pasará la jornada electoral con los amigos por dos razones: "Porque no los he visto estos días y porque con ellos se me calman los nervios", confiesa esta joven estudiante universitaria de 24 años. Mañana votará en el CEIP Ciudad Jardín de su barrio.