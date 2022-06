El PP de Córdoba pide a los ya convencidos que capten el voto de amigos, compañeros y familiares para Juanma Moreno

A los populares cordobeses se les ve exultantes, satisfechos, convencidos de que la campaña electoral de las elecciones andaluzas les ha llevado de menos a más y que el domingo 19 de junio lograrán en las urnas lo que pronosticaron los sondeos. En el mitin de cierre de campaña en Córdoba --esta noche se despiden en Pozoblanco y Lucena-- , en el Bulevar de Gran Capitán, un centenar de simpatizantes arroparon esta mañana a la candidatura del Partido Popular ,pero no fue a ellos a quienes se dirigieron los intervinientes, o no solo a ellos. A estas alturas, el quid de la cuestión para el PP no son los votos de los afiliados y los convencidos --que también, ojo, no se vayan a confiar con las encuestas, advierten--, sino el voto transversal: el de los socialistas desencantados, el de los jóvenes que votan por primera vez o de quienes, sin ser del PP, han acuñado en alguna ocasión la frase "a mí Juanma me gusta" que Beatriz Jurado dice haber escuchado en todos los pueblos por donde han celebrado actos.

"Hasta el rabo todo es toro", espetó el siempre gráfico Jesús Aguirre, número 1 del PP por Córdoba y consejero de Salud y Familias, para convencer a los asistentes de que hasta el último momento pueden convencer a un amigo, un familiar o un compañero de trabajo de que vote al PP. "La cuestión es cuántos votos me traéis vosotros; necesitamos las urnas llenas de votos", les dijo a los asistentes. Los populares han pedido desde el inicio de la campaña electoral una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. El rubicón, los 55 escaños de la mayoría absoluta. "La horquilla puede ir de 45 a 55 escaños", comentaba un popular antes de comenzar el mitin junto al templete de Gran Capitán. Muy cerca, un soporte publicitaria proyectaba de forma intermitente la imagen de Macarena Olona, candidata de Vox. Los candidatos cordobeses echan el cierre a la campaña electoral de las andaluzas El cabeza de lista por Córdoba, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, inició su intervención agradeciendo al "equipazo" del PP su trabajo en una campaña "dura" por el calor pero "sencilla" porque la elección de cara al domingo es sencilla: "Tenemos dos formas diferentes de entender la vida, hemos pasado del cortijo socialista al tajo, a las trincheras, a trabajar", afirmó Aguirre. Así, frente al modelo que lidera Juanma Moreno y donde Aguirre coloca una comunidad atractiva para la inversión, la bajada de impuestos y la simplificación administrativa, frente a eso sitúa "un conjunto de 8 partidos liderado por un Espadas mirando a Madrid". Aguirre aseguró que la perspectiva de que gane el bloque de la izquierda le da "miedo porque sería pegarnos un tiro en el pie. Necesitamos una mayoría suficiente para implementar nuestro programa", aseguró. El PP empuja por la “cifra mítica” de los 55 diputados convencido de que nadie facilitará su Gobierno Una campaña con 285 actos La campaña del PP comenzó 10 días antes que la oficial, que arrancó el día 2 de junio. Durante estos días, los populares cordobeses han celebrado 285 actos en los 77 pueblos de la provincia de Córdoba. El responsable de campaña, José Antonio Nieto, asegura que la campaña ha sido "intensa pero muy satisfactoria" y que "se va a haber reflejada en unos resultados francamente buenos". Los populares se han apoyado en los 15.000 afiliados que tienen en Córdoba y en cuatro tipo de eventos: mítines más clásicos (72 en 60 pueblos de la provincia de Córdoba), acciones sectoriales (136), acciones de calle como repartos electorales o visitas a mercadillos (24) y atenciones a medios de comunicación (53). Gestión y gestos Araceli Cabello, número 2 de la candidatura del PP de Córdoba, eligió la metáfora de la barca donde se necesitan todos los remos para seguir avanzando y expuso "la gestión y también los gestos" del Gobierno autonómico. "Somos un proyecto político permeable, que ha buscado el diálogo y el consenso, que son nuestras banderas y no hay rincón de la provincia al que hayamos llegado donde no nos hayan recibido con una sonrisa o una mirada cómplice, muestra de lo bien que se ha hecho en Andalucía", declaró. Cabello también aseguró que su partido ha logrado sacar a Andalucía de "un círculo de crisis" y avanzó que si ganan la próxima legislatura será la del agua, con más de 3.000 millones en infraestructuras hidráulicas para las explotaciones agrícolas y ganaderas. El número 3 de la lista y coordinador general del PP andaluz, Antonio Repullo, apeló no ya al votante del PP, sino a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo, y conminó a los primeros a convencer al resto de que lo que necesita Andalucía es "un gobierno como el de Juanma Moreno para seguir avanzando". La candidata número 4 del PP por Córdoba, Beatriz Jurado, por su parte, pidió a los cordobeses valentía. "El domingo hay que ser valientes para que Córdoba salga adelante", dijo para señalar la importancia de los años que están por venir, con una crisis económica en ciernes. "Necesitamos un dique de contención que proteja a las familias", añadió. El presidente de los populares y candidato número 5, Adolfo Molina, optó por el mensaje más gráfico para alejar del domingo el mayor temor de su formación, que sus simpatizantes se confíen en los cantos de sirena de las encuestas y no vayan a votar: "Piscina se puede después de votar, playa no se puede". El alcalde de Córdoba y portavoz del PP en la provincia, José María Bellido, se ha implicado de lleno en esta campaña y esta mañana pidió el voto de los socialistas desencantados que "después de 37 años han visto que esta tierra puede tener mejores oportunidades con Juanma Moreno".