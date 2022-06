Un mes después de iniciar la precampaña, Isabel Ambrosio (Madrid, 1970) está físicamente «agotada» pero satisfecha por el trabajo realizado por el PSOE de Juan Espadas. Tras el 19J, la exalcaldesa de Córdoba tomará su acta de parlamentaria andaluza en una Cámara y una Andalucía muy distintas a las del 2004, cuando llegó por primera vez a Sevilla.

Es el último día de campaña, ¿ya está todo el pescado vendido?

Creo que no, confío en que hasta el último momento la gente debe tomar una decisión sobre su futuro. El trabajo que hemos hecho desde el PSOE de Córdoba, tanto el comité de campaña como la dirección provincial, que se ha implicado de lleno, ha sido dar razones para que se haga esa reflexión con muchos elementos sobre la mesa y desmentir la propaganda y el autobombo del señor Moreno Bonilla y sus candidatos, que siguen instalados en la mentira y la falsedad.

¿Qué balance hace de la pasada legislatura andaluza?

Si comparamos el programa con el que el PP concurrió a las elecciones del 2018 y lo que a día de hoy está cumplido en esta provincia y en esta ciudad, es muy deficiente. Ha habido falta de compromiso y de voluntad, y lo que más me preocupa en el caso de Córdoba es tener un alcalde que no alza la voz nunca para defender nuestros intereses por pertenecer a la misma organización que Moreno Bonilla. Ni la ronda del Marrubial, ni el centro de salud de Alcolea, ni el de Villarrubia, ni del Naranjo o la autovía del Olivar. Podría seguir diciendo porque Juanma Moreno no ha hecho nada y Córdoba no le debe absolutamente nada a Juanma Moreno a pesar del mensaje machacón del milagro económico. Creo mucho más en el trabajo y el esfuerzo, no creo en los milagros, y le han faltado tanto trabajo como esfuerzo. La incapacidad ha sido manifiesta: no han sido capaces de gastar la barbaridad de recursos que han llegado --solo se han gastado el 39% de los fondos europeos-- y tienen 1.500 millones metidos en el cajón de superávit con la que está cayendo. ¿Dónde está el remangarse y poner solución a los problemas de Andalucía? Incapacidad e intencionalidad, de que vayamos virando hacia un modelo que hace mediocre lo público y fortalece la iniciativa privada, tanto en sanidad como educación, donde han hecho un auténtico negocio con la FP y han atacado a las universidades públicas. Un modelo de derechas para un presidente que es muy de derechas y que puede gobernar, si el PSOE no lo frena, con la ultraderecha.

¿Por qué sería mejor un presidente como Juan Espadas que un presidente como Juanma Moreno?

Porque lo que necesita Andalucía es un buen gestor, las mayores credenciales de Espadas. Cree firmemente en que ante los problemas no te puedes poner de perfil y que el acuerdo tiene que estar por encima de todo, y tiene conocimiento de la estructura de la Junta. Nos sobra el márketing de la sonrisa bonita de Moreno Bonilla, que no ha sido capaz de aprovechar su oportunidad. Andalucía está hoy más pobre y tiene más deteriorados sus servicios públicos.

Es su tercera campaña a unas andaluzas, la primera con las encuestas en contra. ¿Cómo lo ha vivido?

Con la publicación de las encuestas hay quien ha intentado influir en el ánimo y en la percepción de que está todo hecho, pero esta tierra ha demostrado en muchas ocasiones que las encuestas no es lo que termina produciéndose en las urnas. El resultado de las encuestas tiene que ver con una desmovilización y con un porcentaje importante de cordobeses que aún no sabe a quién va a votar.

¿Qué le diría a esa gente que aún no sabe qué votar? ¿Qué se juega?

Mucho: mantener los servicios públicos, el mayor patrimonio de las clases medias; el tener una sanidad eficiente; que la educación pública sea de calidad; que tengamos que limitar el número de días para poder optar a la dependencia; un modelo económico ambicioso, que cuente con los agentes sociales, y eficiencia en la gestión de los fondos que vienen. Y que eso lo hagamos compatible con la creación de empleo de calidad y dejar en la mitad las cifras de desempleo, especialmente en los jóvenes. Cuando he ido preguntando a la gente en la campaña si está mejor o peor, no me he encontrado a nadie que diga que mejor, como mucho, igual.

¿Cree que han logrado calar entre su electorado su lema «si votamos, ganamos»?

Ha calado porque hemos visto dónde están los riesgos si nos quedamos en casa y nos volvemos a lamentar el 20 de junio, igual que les pasó a algunos después del 2 de diciembre del 2018. Lo que trae la desmovilización es un gobierno de derechas, en este caso muy de derechas. Si en un primer mandato ya han tocado los pilares de los servicios públicos y han bonificado impuestos a los que más tienen, hemos dados razones para que el 19J nadie se quede en casa. Hasta el último minuto pediré votar al PSOE.

¿Ha visto más tensión en esta campaña que en las anteriores?

No en la calle, pero sí en los medios y especialmente en redes, donde la polarización de los mensajes está llegando a unos límites que tendríamos que hacérnoslo mirar.

¿Qué se vota el 19J?

Se vota si queremos una sanidad pública, si queremos una educación de calidad, si queremos seguir hablando de políticas de igualdad o un modelo económico en el que la distribución de la riqueza hable de generación de empleo de calidad, si queremos rebajar a la mitad la cifra de desempleo y hacer una apuesta decidida por los jóvenes en materia de formación o vivienda.

El PP no ha dicho que vaya a pactar con Vox, pero ustedes lo dan por hecho.

Es que no ha dicho un no rotundo. Ayer vi un vídeo curiosísimo con declaraciones de Mañueco y de Moreno exactamente iguales. Los dos empezaron hablando de repetición electoral si los resultados no le daban la mayoría y el recorrido va a ser el mismo. Mi pregunta es: ¿alguien duda de que si hay la posibilidad de una alianza el señor Moreno no va a tener ningún reparo en pactar con la ultraderecha? Por encima de los intereses de esta tierra están los suyos propios y no querer abandonar el sillón. Ya lo hicieron en 2018 sin haber ganado, imagínese ahora si le dan los números.

Feijóo le ha respondido al PSOE que si le molesta tanto Vox facilite la investidura de Moreno. ¿Se abstendrían llegado el caso?

Feijóo tiene muy poca credibilidad, porque ellos no fueron capaces de cumplir en 2018 cuando ganó el PSOE. Quien no ha respetado los resultados de las urnas no puede venir a pedir absolutamente nada. Lo que tiene que hacer el PP es decir si pactará con la ultraderecha.

Díganos tres propuestas del PSOE para la provincia de Córdoba

En infraestructuras, acabar lo que no ha hecho el PP: Marrubial, ronda Norte, la conexión de la Colada, continuar la autovía del Olivar o conectar la carretera de Palma con el aeropuerto. En el caso de Córdoba, la base logística no se puede quedar solo en un anuncio y en esa instalación, tiene que ser la oportunidad para que las empresas auxiliares tengan una oportunidad de trabajar en Córdoba. En innovación, mi erre que erre es el parque Rabanales 21 y una apuesta decidida por que en cada comarca, empezando por la demanda de energía que tiene el norte y una parte de la Vega, seamos capaces de desarrollar proyectos que generen empleo y le den consistencia a los sectores productivos como el turismo, la industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. Y un plan turístico que sume de una vez las sinergias de la capital y la provincia.

Se va pronto del Ayuntamiento y deja vacante su puesto de portavoz y el de candidato a la Alcaldía, ¿quién debe ocupar esos puestos?

Me marcharé del Ayuntamiento y dejaré el acta porque hay que dedicarse de lleno a la actividad con la que te comprometes, a pesar de que no seria incompatible. Sobre la pregunta, lo único que le puedo decir es que hay banquillo y magníficos relevos. Las decisiones se tomarán cuando sea preciso y opinarán la dirección regional, provincial y los distritos. Me puedo sentir satisfecha del trabajo que he hecho. He duplicado el número de concejales y de votos, y hemos colocado al PSOE como la fuerza de izquierdas más votada. Ese bagaje no puede caer en saco roto. La ciudad nos ha dado una oportunidad y no se le puede fallar.

¿Le gustaría que fuera un hombre o una mujer?

Practicamos la igualdad, me da igual hombre o mujer.