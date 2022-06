Trabajar al sol en Córdoba con más de 40º a la sombra

"La zanja está donde está, no se puede mover para ponerla a la sombra y si hace sol, toca aguantarse". Así de claro lo tienen los trabajadores de Elecnor, entre los que hay electricistas, albañiles y arqueólogos, cuando se levantan cada mañana para incorporarse a su puesto en Córdoba. Francisco Javier Horcajada, de 58 años, es el responsable del equipo que trabaja en la instalación de cableado eléctrico en la zona de San Agustín. La ola de calor prematura ha llevado a la empresa a adelantar la jornada intensiva una semana y estos días trabajan de 7 a 15 horas. "Hacer la parada para comer con estas calores para incorporarse después es una locura", asegura, "es mejor empezar temprano y hacer las ocho horas del tirón". En eso, todos los que trabajan en la calle están de acuerdo. Tienen el pellejo hecho, pero también toman sus precauciones. "La empresa nos da protector solar, sombrillas por si hay que estar fijo en un sitio pegando el sol y luego nosotros nos traemos la botella de agua congelada y una nevera para que nos dure el máximo tiempo posible fresca".

De vez en cuando, el que más y el que menos se retira a la sombra. "Si te expones demasiado, te puede dar una lipotimia, así que si tienes que parar un momento, no pasa nada". Guille Amo, arqueólogo, se encarga de supervisar los trabajos por si se produce algún hallazgo. "Este jueves ha amanecido un poco más fresco, pero el miércoles fueron mortal, de vuelta a casa tuve que parar con el coche porque me faltaba el aire", confesó, "a partir de las doce, la calle echa flama, fuego, incluso a la sombra". En la obra comentábamos que "lo que no te mata, te hace más fuerte así que debemos estar del diez", bromea.

También tienen jornada intensiva los jardineros municipales, subcontratados por Licuas. Belén Blasco y José Gómez recorrieron este jueves varios enclaves repasando setos, con el material sobre una carretilla. Belén lleva peor el frío y sobre todo la lluvia, trabajar con las manos mojadas, mientras su compañero sufre más en verano. "El frío te lo quitas poniéndote ropa, pero esto ¿cómo lo alivias?", se preguntaba en voz alta, "llevo 16 años en plantilla y 30 de jardinero y cada vez empieza antes el verano y hace más calor". En su opinión, julio es el mes más asfixiante del año, más que agosto. "Se aguanta bebiendo mucha agua y buscando la sombra cuando puedes, aunque hay días que hace tanta calor que ni se nota la diferencia", comentaron, "menos mal que la ropa es fresca porque está pensada para estas calores".

Rafael Enríquez y sus hijos, pintores de la la empresa Arroyo del Moro, trabajan estos días en la rehabilitación de una casa en la calle Frailes. "Estamos aquí de 8 a 4 y paramos un rato a las 10.30 para desayunar, por la mañana temprano no hay problema, pero luego aprieta y no hay quien lo aguante", comenta Rafa, que al igual que Belén o los trabajadores de Elecnor lleva un cargamento de agua fresca. "Traemos una garrafa de 5 litros congelada y a las 12 ya está frita, lo que no hacemos es echarnos crema, eso solo en la playa, seremos duros porque no nos quemamos". Los tres tienen costumbre de mojarse la cabeza y las muñecas de cuando en cuando y colocarse un gorrito de paja a partir de cierta hora.

Cuando se consulta a los que trabajan en la calle con estas temperaturas, echan en falta un plus de calor en sitios como Córdoba, porque consideran que constituye un extra de peligrosidad que no se tiene en cuenta. Rafael, por ejemplo, tuvo que parar hace unos días cuando estaba en una azotea porque sintió un fuerte dolor de cabeza. "Hay que tener mucho cuidado", afirma. Belén, la jardinera, se resfría a menudo por el calor. "Con tanta agua fría al final se te agarra la garganta". En eso coincide con María José Cuevas, vendedora de la ONCE de 50 años, que empieza su jornada a las 8 de la mañana y acaba a las cinco de la tarde. "Yo voy andando por tiendas, bares y otros negocios en busca de mis clientes y de tanto entrar y salir del aire acondicionado a la calle te acabas poniendo mala", asegura, "no paro a mediodía porque a partir de las seis de la tarde ya no hay nadie en la calle y porque hay sitios por donde tengo que pasar al mediodía". Luce un bonito bronceado, "pero es moreno cuponero, como yo digo, por donde me da el sol", bromea. Ha perdido la cuenta de los kilómetros que hace al día. "Uf, ni idea, muchos, así que cuando llego a casa después de tanto andar con estas temperaturas, llego molida, no te recuperas de un día para otro", comenta, "cuando dicen que viene una ola de calor me echo a temblar". Afortunadamente, esta ola tiene ya las horas contadas. Esperemos que la próxima tarde en llegar.