Protesta por la "insalubridad, abandono e inseguridad" en la piscina del Santuario

Un grupo de vecinos del barrio Santuario de Córdoba se han concentrado en la mañana de este jueves en la puerta de la piscina municipal, que gestiona una empresa subcontratada, para denunciar el estado de "insalubridad, inseguridad y abandono" de las instalaciones.

Aseguran que desde que se abrió la piscina, ubicada en la zona de la Fuensanta, han observado "problemas muy serios", desde roturas de las infraestructuras días si y día no, hasta faltas de respeto, heridas por el mal estado de los bordillos y el suelo de la piscina, incumplimiento de normas mínimas de civismo, falta de asistencia sanitaria y robos de enseres. La falta de mantenimiento, señalan, hace que a menudo se produzcan heridas, sobre todo en los más pequeños.

Otras denuncias

Los vecinos concentrados aseguran además que se ha producido situaciones desagradables como el acoso a una menor por parte de un grupo de jóvenes que la fotografió sin su permiso. Por eso, los congregados exigen a la empresa gestora que tome medidas para aumentar la seguridad, "ya que hay solo un vigilante para un aforo máximo de 1.800 personas" y mejorar las condiciones de salubridad e higiene de la piscina, "tanto en los baños y duchas como, lo más grave, en la calidad del agua que no cumple los estándares y cada vez se ve más turbia y sucia porque no se está cuidando como debería". También se quejan de que no se exige el cumplimiento de las normas a todos los usuarios y hay personas a las que se les permite bañarse en la piscina con ropa de calle o ropa interior. "Pedimos al Ayuntamiento que supervise a la empresa y que la adjudicataria garantice que haya más limpieza y seguridad, reparación de las zonas dañadas, otro vigilante y que todos los usuarios cumplan las normas", recalcan.

Recuerdan que esta piscina "existe gracias a las cuotas y abonos que con mucho esfuerzo pagamos los vecinos y que cada año suben de precio sin que se lleven a cabo las mejoras necesarias".

Este periódico ha intentado recabar la versión de la empresa adjudicataria sin éxito de momento.