«Si el presidente quiere que repita como consejero, por mí encantado»

Jesús Aguirre, médico, consejero de Salud y Familias, y cabeza de cartel del PP de Córdoba para las próximas elecciones andaluzas, cumplirá 67 años el próximo mes de agosto. Durante la última legislatura ha tenido que abordar crisis sanitarias relevantes, pero entiende que en la consejería han tenido éxito en su labor «porque además de informar, hemos formado». En esta entrevista alude a compromisos y proyectos que su área tiene pendientes y, pese a la dureza de los momentos vividos, afirma que repetiría en el cargo. «A mí me va la marcha», admite.

En esta legislatura ha tenido que abordar crisis como la listeria, el covid, el virus del Nilo y la viruela del mono. Si se lo hubiesen dicho, ¿habría aceptado el cargo?

Yo me meto en todos los charcos. Además, tengo un equipo muy bueno. Lo hemos intentado abordar de la forma más científica posible y en eso quiero romper una lanza a favor del presidente, de Juanma Moreno. Las decisiones las ha ido tomando el comité de expertos. Tengo el honor de decir que ni una vez ha habido ninguna injerencia por parte del Gobierno a la hora de tomar decisiones para salvar vidas por parte de esta consejería.

¿Qué ha sido lo más difícil de gestionar en estos tres años?

Gestionar el volumen de personas que se han muerto en Andalucía y no les tocaba todavía. De ahí que hayamos bajado un año la esperanza de vida, como consecuencia de los 14.000 fallecidos que hemos tenido por el coronavirus. 14.000 fallecidos a los que no le correspondía morirse. En el resto de las comunidades autónomas ha bajado dos años la esperanza de vida. Lloré amargamente el día que murió Manolo Barragán, compañero y amigo mío. Otras veces he llorado de alegría. Cuando llegaron las primeras vacunas me dieron una cajita en Granada y sabíamos que esa era la solución.

Ya se permite la relajación en el uso de mascarillas, pero sigue habiendo muchos fallecidos. ¿Qué recomendaría a los ciudadanos?

Están bajando las cifras de ingresos hospitalarios, el número de fallecidos se mantiene de forma estable, son muchos. Muchos mueren con covid y muchos mueren de covid. Le he pedido a mi equipo que me intente diferenciar cuáles han muerto con covid y cuáles de covid. De todas formas, la tendencia es descendente. Actualmente estamos ya en la fase de endemización, lo que significa que el virus se está quedando a vivir con nosotros.

En esta campaña electoral la oposición está criticando fuertemente la sanidad: listas de espera, despidos de personal... ¿Qué responde a estas críticas?

Javier Arenas me decía «Jesús, mientras más subas, más te van a atacar». La sanidad ahora mismo está muy potente, sale muy reforzada de la pandemia. Hemos hecho infraestructuras y contratación de personal en cifras impensables antes de la pandemia. Hemos reformado toda la atención primaria, hemos integrado las residencias dentro de los centros de salud, hemos creado la enfermera para seguimiento en los colegios. Lo que teníamos previsto en dos legislaturas lo hemos hecho en una. Cuando debato con ellos, les pido «decidme qué cifras no hemos mejorado en el año 2022 en comparación con el 2018 o 2019: infraestructuras, camas, UCI, contratación de personal... La voluntad política se manifiesta en los presupuestos y el de sanidad ha subido del 6,1% al 7,5% del PIB, 3.000 millones más anuales.

Su programa electoral recoge infraestructuras comprometidas que no se han ejecutado. Por ejemplo, las consultas externas del Materno-Infantil y varios centros de salud. ¿Qué ha ocurrido?

En el Materno-Infantil, la empresa adjudicataria dijo que no podía seguir con la obra. Eso supone volver a la casilla de salida, hemos hecho un proyecto nuevo y estamos pendientes de las adjudicaciones. Ahora nos ha pasado lo mismo con el centro de salud de Alcolea.

¿Qué infraestructuras se podrían desarrollar en el nuevo mandato?

Uno que va muy bien y era la necesidad más grande que teníamos de infraestructuras en Córdoba es el centro de salud de Villanueva. Ya están allí las máquinas. Tengo que terminar el centro de salud de Montoro; tengo ya en planos y todo el de Iznájar; el de Bujalance también lo tengo ya bastante avanzado; el centro de especialidades de Priego, donde ya me ha hecho la cesión administrativa del terreno que necesitamos la alcaldesa. Estamos pendientes del soterramiento de las líneas de alta tensión del centro hospitalario de Lucena. Y la primera cosa que voy a hacer, porque ya lo hemos equipado, es el hospital de Palma del Río. Quiero que para el siguiente otoño-invierno empiece a funcionar. Luego hay otro punto que ya tenemos también, que es el de urgencias. Ahora mismo, tenemos Las Setas y el Sector Sur. En Levante-Sur ya hemos hecho todos los movimientos, está librado el dinero, que son 700.000 euros, y empezamos ya mismo las obras para poner el tercer punto de urgencias extra hospitalario.

"Ya mismo empezamos las obras para poner el tercer punto de urgencias en Levante-Sur"

Otra antigua reivindicación son los diez minutos de atención por consulta médica. ¿Lo ve factible en esta legislatura?

Ha sido una reivindicación mía tener tiempo suficiente para las consultas. Esa es toda la estrategia de atención primaria. La presentamos antes de que empezara el coronavirus, porque ya habíamos hecho un estudio de demografía sanitaria y sabíamos el déficit de médicos que tenemos cada año. La diferencia entre los que se jubilan y entran son 650 médicos en Andalucía. Hicimos una estrategia de atención primaria para darle tiempo al medico y al enfermero, y sobre todo, absorber ese déficit que vamos a tener. Se basa en quitar burocracia a primaria, utilizar la vía telefónica para todo aquello que no sea urgente, utilizar la videoconferencia para contactar el paciente crónico con su médico y poner la consulta de acogida. Este modelo, que ya está funcionando, es el que se va a extender a Europa. Otro tema que hemos hecho es ofertar a los médicos jornada de tarde a un precio bastante interesante.

¿Le gustaría repetir como consejero de Salud?

El presidente es quien tiene que montar su equipo. Si él quiere, por mí encantado. Mi mujer y mis nietos me dicen que cuándo voy a disfrutar de ellos, pero a mí me va la marcha.

En las últimas elecciones autonómicas el PP logró 26 diputados y ahora aspira a gobernar en solitario, para lo que necesitaría 55 escaños. ¿Qué ha cambiado en Andalucía en estos tres años?

Gestión, gestión y gestión. No se abren los telediarios hablando de corrupción, sino que durante tres años y medio hemos abierto los telediarios hablando de que somos punteros en autónomos, exportaciones, bajada de impuestos...

Su consejería incluye junto a Salud el área de Familias, sobre la que apenas se le pregunta. Comentaba que ya tiene definida una primera medida legislativa a adoptar si continúa en el cargo.

El primer trámite parlamentario de una ley quiero que sea la ley de atención temprana, donde ya no solo llega de cero a seis años, sino que queremos hacer el seguimiento de esos niños pasados los seis años, junto con política social y educación, para ir tutelándolos hasta que lleguen a los 15 o 16 años. Y a partir de esa edad, hablarlo también con empleo para intentar buscarles una salida digna de integración dentro de la sociedad. Esta ley será un antes y un después.

"El primer trámite parlamentario de una ley quiero que sea la ley de atención temprana"

Una de las principales críticas que se le hace desde la oposición es el recurso a los conciertos con la sanidad privada, ¿se pueden ir revirtiendo?

Ahora mismo, el volumen de concertación, en millones, que tiene el SAS es exactamente igual que en el 2018. Si en un momento dado no puedo solucionarte tu problema teniendo la pública al 100%, tiro de la privada para operarte de cataratas o para hacerte cualquier prueba de diagnóstico. Lo importante es tener el sistema sanitario público optimizado al máximo y el privado, si es necesario sumar recursos en beneficio del paciente, para eso estamos.