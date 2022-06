El comercio exterior continúa ofreciendo buenas noticias para la economía cordobesa. La información de ICEX España Exportación e Inversiones señala que las empresas de la provincia vendieron a otros países productos por valor de 989 millones de euros durante el primer cuatrimestre del año y este importe representa un incremento anual del 22%, en la línea de lo ocurrido en el 2021, cuando Córdoba alcanzó un nuevo récord en sus exportaciones con 2.551 millones de euros.

Este resultado ha podido estar influido por diferentes factores como la recuperación económica tras los momentos más difíciles de la pandemia de coronavirus, el propio aumento de la actividad exportadora y el incremento de los precios que se viene registrando en los últimos meses.

El ranking de los principales productos exportados sigue siendo liderado por la fundición de cobre, cuyas operaciones sumaron 285 millones de euros hasta abril al experimentar un crecimiento interanual del 52%. Sin embargo, el aumento más destacado ha sido el de los productos de acero inoxidable, que se ha situado en un 202% anual arrojando un valor de 19 millones de euros en las ventas.

Otros crecimientos significativos se han localizado en las exportaciones de materias primas y semi manufacturas de plástico, que se han elevado un 42%, y de la joyería, que han subido un 40%, y en ambos casos las ventas han rondado los 25 millones de euros durante el primer cuatrimestre. La exportación de aceite de oliva apenas ha aumentado un 5%, aunque es el segundo producto cordobés más demandado en los países extranjeros, que lo han adquirido por valor de 238 millones de euros.

Por otro lado, la cuantía de las importaciones realizadas desde Córdoba ha crecido un 21% y ha llegado a 549 millones de euros hasta abril. La mayor subida, del 179%, ha sido para los productos de acero inoxidable, con compras valoradas en 32 millones de euros, y a esta le sigue un aumento del 78% en el papel, al que se han destinado 11 millones de euros.

«El mercado no acepta más subidas de precios»

El ranking de los principales sectores exportados sitúa al aceite de oliva, como se ha referido, en el segundo puesto con un incremento anual del 5% y a las conservas vegetales, entras las que se encuentran las aceitunas, en el cuarto lugar, con exportaciones valoradas en 37 millones y una subida del 9%.

Acerca de estos crecimientos por debajo de la media provincial, Francisco Torrent, presidente de la comisión de Industria agroalimentaria de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), explica que la actividad se puede valorar mejor a partir de junio, dado que en los primeros meses del año está influida por los efectos del solapamiento de la campaña que acaba y la que comienza.

De este modo, avanza que «la previsión es que las exportaciones agroalimentarias sigan creciendo este año, a costa de un menor beneficio para las empresas e incluso de pérdidas», ya que estas industrias «tienen que soportar, en el mejor de los casos, el 50% del incremento del coste de producción», porque «el mercado no acepta más subidas de precios».

Por su parte, el presidente de la comisión de Industria y Energía de CECO, Isidro López Magdaleno, valora, al ser consultado por el aumento de las exportaciones, que «todo lo que sea crecimiento en la economía es bueno para todos los empresarios». No obstante, también hace referencia a «sombras» como la crisis con Argelia y los incrementos de los costes laborales, los energéticos y de las materias primas, señalando que «los precios elevados de producción nos hacen menos competitivos respecto al exterior, pero quiero entender que esto ocurre a todos los países».

Bajan las ventas de climatización

Entre los principales sectores exportados desde Córdoba, solo se ha registrado un resultado negativo para el primer cuatrimestre y este ha sido el caso de la climatización, cuyas ventas han bajado un 14% hasta abril y han generado 23 millones de euros.

El gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), Manuel Servián, estima que en la refrigeración sí habrían aumentado las ventas a otros países, pero explica que tanto esta actividad como la climatización están influidas por la coincidencia de «muchos frentes abiertos» como la crisis con Argelia (porque «no es cierto que las relaciones se hayan normalizado», matiza); la falta de materiales; la guerra en Ucrania, que ha dejado de exportar acero; la suspensión del envío de materiales por parte de China o los problemas en el transporte marítimo.

«Estamos en una transición preocupante, estamos arañando cuota de mercado en EEUU y Europa y, pese a conseguirlo, nos encontramos esos problemas», indica. A esta situación se suman otras circunstancias, según detalla Manuel Servián, como que «los Next Generation (fondos europeos) no los hemos visto» o el hecho de que «el Gobierno quiere que estas empresas tributen por el uso del gas fluorado, cuando antes no lo hacían», lamenta el gerente de AFAR.