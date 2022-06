Loyola Idiomas (Centro examinador oficial de Cambridge Press and Assessment ES071) y The British School of Córdoba han firmado un convenio de colaboración para introducir en el centro educativo cordobés la evaluación de inglés a través de los exámenes oficiales de Cambridge, internacionalmente reconocidos y alineados con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa.

Según informa la Universidad Loyola, el acuerdo ha sido rubricado por el director de Loyola Idiomas, Shane Martin, y la directora de The British School of Córdoba, Hayatt Masry. También ha estado presente Esmeé Vermorken, responsable de Marketing y Admisiones del Colegio. Durante el curso 21/22, The Bristish School ha abierto su propio centro de idiomas “The Language Club” y a partir de septiembre 2022 ofrecerá la posibilidad de preparar las certificaciones oficiales de Cambridge y conseguir un título de inglés de alta reconocimiento y prestigio en su centro. Loyola Idiomas es el mayor centro universitario de Cambridge Press and Assessment en España y Portugal desde 2019 y tiene convenios de colaboración firmados con más de 30 centros educativos en Córdoba, Sevilla y Cádiz. En el curso 20-21 realizó más de 6.600 exámenes oficiales de Cambridge. Un centro para desarrollar competencias lingüísticas y culturales Loyola Idiomas es el centro de la Universidad Loyola donde se desarrollan competencias lingüísticas y culturales que capacitan para moverse en contextos internacionales. La Escuela de Idiomas de la Universidad Loyola ofrece cursos anuales y cuatrimestrales de inglés y francés e intensivos de inglés para preparar los exámenes de Cambridge, TOEFL e IELTS. También imparte cursos de italiano, alemán y árabe. Loyola idiomas es Centro Examinador Oficial de los Exámenes de la Universidad de Cambridge, así como de los exámenes de lengua española SIELE y Agente Linguaskill, instituciones altamente reconocidas a nivel internacional.