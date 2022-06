Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja ha entregado este miércoles el distintivo comercio amigo de las personas mayores a la farmacia López-Quecuty Puig, situada en la avenida Virgen de los Dolores, por su atención a las necesidades de las personas mayores de la zona.

Isabel Luque, trabajadora social del programa Mayores de Cruz Roja, ha señalado que desde la institución humanitaria siempre miran "la parte positiva", en este caso, el buen trato a las personas mayores. "La iniciativa consiste en hacerle entrega de una pegatina a los comercios de la ciudad a los que las personas mayores acuden de forma periódica y en muchos casos se abren y les cuentan sus necesidades", explica. Esta pegatina convierte a estos negocios en comercios amigos de las personas mayores. De esta forma, Luque afirma que "les pedimos a los comerciantes que sean una especie de radar de detección de necesidades de las personas mayores", a lo que añade que dos de las grandes necesidades y problemas de los mayores son "la soledad no deseada" y "el trato inadecuado hacia ellos" y que lo que pretenden con esta campaña es que estas situaciones lleguen a ellos para poder paliarlas.

Por otro lado, Alfonso Díaz, auxiliar de la farmacia López-Quecuty Puig, explica que las farmacias tienen un papel muy importante en este tema "por la cantidad de gente mayor que tenemos en la zona que no se puede desplazar a las grandes superficies". Esto hace que los negocios de barrio, como la farmacia, sean fundamentales para ellos. "El trato es único, hay quienes no pueden venir y se les atiende por teléfono, se les recoge la tarjeta, les preparamos la medicación en pastilleros... Esta labor es fundamental", expone. Como ejemplo, Díaz ha querido exponer un caso real de una señora mayor con la que se comunica a través de whatsApp, para poder llevarle los medicamentos, ya que no se puede trasladar a la farmacia.