La Junta recuerda a los centros educativos que pueden acortar el horario de clase por el calor

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Alejandro Cardenete, ha visitado este miércoles el IES Zoco de Córdoba para conocer de primera mano las obras de instalación del nuevo sistema de bioclimatización que se están realizando en este y otros centros de la provincia con cargo a los fondos Next Generation. Cardenete ha aprovechado además para recordar a los centros educativos que existe una instrucción desde el 2017 que permite a colegios e institutos acortar los horarios y tomar otras medidas, entre el 1 de junio y el 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre, para adaptarse a las clases a las altas temperaturas. Lo que no ha podido precisar es cuántos centros cordobeses han hecho uso de esta potestad que les concede la administración en estos días de ola de calor.

En cuanto al nuevo sistema de bioclimatización, el consejero ha recordado que se está trabajando en este momento en 17 centros de la provincia para realizar las obras necesarias y ya han salido a licitación los proyectos para otros 32, si bien el objetivo es que de aquí a final de año se completen las actuaciones en un total de 95 centros de la provincia. La Consejería de Educación no dispone de información, según Cardenete, sobre cuántos centros cordobeses cuentan con aire acondicionado porque han sido hasta ahora siempre los padres los que han tomado la iniciativa para adquirir estos sistemas. Sin embargo, el director de la Agencia Pública de Educación, Manuel Cortés, ha confirmado que en esos centros donde ya hay algún sistema para mejorar la temperatura de las aulas no se está actuando de momento. Las máximas se contienen en Córdoba pero los avisos por calor extremo continúan Problemas con la red eléctrica También se ha referido a los problemas de la red eléctrica que se están encontrando a la hora de incorporar estos nuevos sistemas, sobre todo, en colegios o institutos antiguos donde no hay suficiente altura, lo que complica el proceso. De ahí que estén priorizando aquellos donde no hay dificultades, que serán los que se beneficien antes de una bioclimatización muy distinta al aire acondicionado tradicional. La climatización adiabática se basa en el enfriamiento del aire mediante la evaporación de agua que provoca corrientes de aire con las que se refrescan las aulas. Este sistema se apoya igualmente sobre la red eléctrica, de ahí que se estén instalando en todos los centros placas solares con las que se consigue reducir un 80% el consumo respecto de los centros con aire acondicionado tradicional. La Junta estima que una vez concluyan las obras planeadas en esta primera fase, un 10% de los centros públicos de Andalucía contarán con un sistema de climatización ecológico y más barato. A partir de ahora, todos los centros de nueva obra incorporarán la preinstalación para su puesta en marcha cuando sea necesario.