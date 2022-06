«Vox no conoce la realidad de Andalucía, porque le queda grande»

¿Quién es José Manuel Gómez?

Es un chaval normal, de pueblo (Puente Genil, 1993), que trabaja desde los 16 años, y milita desde los 15 y que ha acabado estudiando mucho, empezando su tesis doctoral y trabajando en investigación en la Universidad de Córdoba.

¿Por qué quiere ser parlamentario andaluz de Por Andalucía?

Creo que es un momento importante en la política andaluza, creo que hay que asumir responsabilidades y que hay que decirle a la juventud que tiene que sumarse a hacer política porque sino se la van a hacer a ellos. Quiero contribuir en la medida de lo que mis chiquitas manos puedan hacer al cambio en positivo de la sociedad andaluza.

Los sondeos apuntan que el voto joven es un voto cada vez más desideologizado. ¿Lo comparte?

Sí, pero no solo afecta a la juventud. El sistema neoliberal ha hecho una buena mella en ese sentido y ha convertido la política en un mercado en el que los partidos son supermercados que ofertan más que medidas concretas, medidas discursivas. Vox, por ejemplo, se presenta sin programa político a las elecciones. En Por Andalucía creemos que la ideología es una forma de interpretar y estar en el mundo. El choque de posiciones que está habiendo entre un sistema tardoliberal, que busca extraer los recursos de lo público para ponerlos al servicio de lo privado, del sálvese quien pueda y de la uberización de la economía, un sistema salvaje; y el que nosotros proponemos: una alternativa diferente que tiene que ver con un sistema de cuidados, que busca que las personas sean felices, que tengan un servicio de salud pública que merezca recibir ese nombre o un sistema en el que el mundo del trabajo sea eso y no un mercado laboral que nos trate como si fuéramos zanahorias, un sistema feminista que haga efectiva la igualdad y acabe con las violencias machistas.

¿Qué sensaciones le está dejando la campaña electoral?

Estoy muy contento con la candidatura y el recibimiento de la gente. La sensación es mucho más positiva de lo que dicen las encuestas. La gente está deseosa de ir a votar con esperanza más que con miedo.

¿No ve una desmovilización del electorado de izquierdas?

No. El tiempo del inmovilismo político, entendido como procesos lentos que se van dando, eso que decía Eduardo Galeano: «la historia es una señora de digestiones lentas», a día de hoy no pasa. Una semana puede cambiar el tablero político. Fíjese Vox ha tenido que esconder a su candidata porque si seguía dándole bola al final demostraría que no hay nada detrás. Me alegra que hayan tenido que traerse una candidata inventada desde Alicante, porque eso quiere decir que en Andalucía no tienen cuadros y que son un partido hueco.

La coalición Por Andalucía tiene el reto de darse a conocer y de no ser confundida con Adelante Andalucía. ¿Hacían falta estas alforjas para este viaje?

Todas las tensiones que ha habido respecto a Adelante han quedado atrás. Ahora nuestra tarea es dar a conocer nuestra marca.

¿Qué diferencia sus mensajes?

Creo que Adelante ha hecho una apuesta clara por el folklore andaluz, que a mí me parece bien, pero nosotros proponemos un plan integral para Andalucía. Su discurso del andalucismo parece que quiere ponernos a competir a ver quién es más andalucista. Nosotros defendemos a la clase trabajadora.

¿Qué le parece que Adelante centre la campaña en la líder Teresa Rodríguez?

Cuando lo hacía Pablo Iglesias estaba mal y cuando lo hace ella, no.

Yolanda Díaz se ha animado finalmente a tener tres actos en Andalucía, uno de ellos en Córdoba. ¿En qué medida cree que puede favorecer a su candidatura?

Yolanda Díaz es un baluarte de la izquierda a nivel nacional, no solo por el trabajo que ha hecho en el Ministerio, sino por la nueva forma de hacer política. Nos puede ayudar obviamente su carisma y su trabajo, incontestable, desde la reforma laboral, al salario mínimo o los contratos indefinidos que se han impulsado.

Tiene mucho trabajo para construir ese frente amplio.

Sí, pero tiene la virtud de saber escuchar y cree que, pasado el 15M, la sociedad civil organizada lo está en torno a los partidos por lo que hay que buscar más allá de ellos, creando aquello de lo que hablaba Juan Carlos Monedero del partido movimiento. Hay que cambiar el concepto de partido porque son espacios donde huele a cerrado. Yolanda Díaz tiene la capacidad y casi la obligación histórica de hacerlo.

Cuéntenos tres propuestas de su programa para Córdoba.

Lo primero, un plan integral de empleo para toda Andalucía, que tiene que ver con la inversión de 1.300 millones en contratación sobre todo juvenil, de mujeres y parados mayores de 45 años. Queremos no defender la sanidad, sino ampliarla, crecer en áreas como la salud mental, la fisioterapia y la salud bucodental; recontratar a los 8.000 sanitarios que despidió Moreno Bonilla, y renovar el contrato a 12.000 médicos. Además queremos reducir la espera de las citas con especialistas para lo que hay que contratar más personal y comprar más maquinaria sanitaria. En educación proponemos la reducción de la ratio y facilitar el acceso de los niños de 0 a 3 años a la educación pública. También proponemos la mejora de las conexiones entre el mundo rural y Córdoba para luchar contra el despoblamiento.

¿Qué le diría a quienes dicen: voy a votar a Juanma Moreno porque no lo ha hecho tan mal?

Juanma Moreno ha estado tres año y pico en los que ha firmado los decretos de la ley del suelo aprovechando el covid; ha hecho oposición al Gobierno central durante la pandemia; despidió a 8.000 sanitarios y nos ha tenido casi un año entero diciendo ahora convoco elecciones, ahora no. La derecha de este país no sabe gestionar lo público y por eso se lo da al sector privado, y además el Gobierno andaluz no ha sabido gestionar. Moreno presume de superávit porque tiene 1.500 millones metidos en un cajón mientras Andalucía tiene 2,5 millones de personas en riesgo de exclusión social y la mayor tasa de paro juvenil. Que no nos tome el pelo. Está muy bien la carcasa que le han puesto de presidente moderado, pero en lo político es inoperante. Lo poco que ha hecho ha sido lesivo, como lo de Doñana. Quien tenga duda que se vaya a los datos: cuál ha sido la inversión en sanidad pública y cuál en sanidad privada. Moreno no se puede permitir decir lo que piensa de verdad de la sanidad, que la privada es mejor, porque no le votaría nadie.

¿Qué se juega Andalucía el 19J?

Se juega elegir entre dos modelos de entender el mundo y Andalucía. Una Andalucía de caciques y señoritos, que busca privatizar todos los servicios públicos, que no cree que exista una violencia machista, que es negacionista del cambio climático, que no conoce la realidad de nuestra tierra, porque a Vox nuestra tierra le queda grande. Y otro modelo basado en los cuidados y en los servicios públicos para que la gente viva mejor y tenga seguridad, que no es lo que dice Vox, sino tener un trabajo digno para tener libertad real.

De ser elegido, ¿cuánto tiempo piensa estar en política?

Uf, muy poco tiempo. A la política institucional debería todo el mundo dedicarse el menor tiempo posible.