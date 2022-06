Una sentencia obliga a Ibercosta Beach a abandonar el mercado Ágora 83

Ibercosta Beach, la empresa arrendataria de las instalaciones donde se encuentra el mercado Ágora 83, en El Brillante, tendrá que desalojarlas después de que dos fallos judiciales la obliguen a ello. De este modo, en los últimos días la Audiencia provincial ha desestimado el recurso que interpuso contra una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 10 de Córdoba. Este órgano resolvió, en julio del año pasado, el contrato de arrendamiento suscrito entre esta empresa y la propiedad del inmueble, y declaró "el desahucio de la demandada, apercibiéndole de lanzamiento si no lo desocupa antes de la fecha fijada para la práctica de tal diligencia".

La sentencia recoge que este contrato fijaba una renta mensual de 6.500 euros y que Ibercosta dejó de abonarla en enero del 2021, por lo que también la condena a pagar a la propiedad 18.170 euros, "más las rentas que se devenguen desde la fecha de esta sentencia hasta la entrega de la posesión efectiva del objeto arrendado".

El objetivo era pagar menos alquiler

El contrato de alquiler fue suscrito en noviembre del año 2017con una duración de 25 años. En una de sus cláusulas, se indica que si no fuese posible instalar veladores en la terraza de abajo, la renta pasará a ser de 4.000 euros mensuales. En este sentido, la Audiencia entiende que "lo pretendido por la ahora apelante no es sino la modificación a la baja del importe de la renta a abonar", pero "no resulta acreditado la concurrencia de cambio alguno en las circunstancias relativas a la explotación del local arrendado justificativo de la minoración del importe de la renta", dado que la terraza tiene veladores y "sigue en explotación".

Así, apunta que "el local, a fecha del dictado de la resolución de instancia, pese a que aún se encuentra pendiente de obtener la licencia de actividad por parte de la Gerencia de Urbanismo, ha seguido siendo explotando en igual forma que al inicio de su actividad".

El contrato de Ibercosta con un tercero sería nulo

Las fuentes consultadas por este periódico indican que, una vez dictada la sentencia el pasado 7 de junio, hay que esperar 20 días para que sea firme. En este punto del procedimiento, solo se podrían interponer recursos de casación o infracción procesal. Después de los 20 días, si fuese necesario se podría solicitar el desahucio, que se produciría en los próximos meses.

Se da la circunstancia de que en los últimos meses se ha conocido que un nuevo empresario, Antonio López, es el nuevo responsable de Ágora 83 (también está al frente de Florida Treinta&Ocho, en Ronda de los Tejares). No obstante, las mismas fuentes han explicado que el desahucio tiene que ser materializado por la persona que ocupe el edificio y han subrayado que cualquier contrato suscrito por Ibercosta Beach con un tercero sería nulo, dado que la Justicia ha resuelto el acuerdo de esta empresa con la propiedad de las instalaciones.