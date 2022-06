«Mi idea es matricularme el año que viene»

Hace más de 20 años comenzó a dar clases. José Aguilar, virólogo, se reconoce como un profesional satisfecho y feliz por entregarse a una vocación que lo ha llevado a conocer a miles de alumnos y a compartir conocimientos. Durante ocho años, además, ha dirigido el Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba (UCO), abriendo las aulas a quienes en su día no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Tal es su apego al proyecto que, a pesar de que este es su último curso como profesional, seguirá ligado al centro como alumno.

Tras ocho años al frente del Centro Intergeneracional de Córdoba y más de 20 como profesor, ¿qué conclusiones ha extraído?

Mi experiencia, como profesor, alucinante. Y como director he contado con la colaboración de un subdirector, una coordinadora de las sedes provinciales en el último mandato y con un administrativo. Con la ayuda de ellos tres, muy bien. También me he rodeado de alumnos que han colaborado y muy contento. También estos actos de clausura son una experiencia muy buena. Si tú vieras la ilusión con la que van a recoger el diploma...

¿Por qué es tan importante el centro?

Hay que darle valor porque ha sacado la Universidad a la calle y le ha dado la oportunidad a gente que no ha tenido por circunstancias que había, cuando eran niños de estudiar o de ir a la Universidad. Eso no quiere decir que no haya gente de la universidad, o catedráticos, o médicos jubilados. Puedes dar las asignaturas que en tu carrera no diste. Pero ha supuesto la oportunidad de ir a clases universitarias para muchas personas que no tuvieron en su día esa oportunidad. Aquí el único objetivo es aprender. Y tú las clases las das con la misma profundidad que se dan en la universidad.

Ante los recientes problemas de acceso denunciados por los mayores a nuevas tecnologías, ¿qué papel juega el centro?

La pandemia ha venido a ayudar un poco. Cuando llega la pandemia y los alumnos descubren la enseñanza online, la exigen para este curso. Por eso, hemos realizado una enseñanza bimodal.

¿Y para usted? ¿Ha sido tan importante la experiencia?

Para que veas lo importante que es. A mí no me gusta conducir. Pues bueno, cuando empecé a ir, tenía que dar clases en Priego de Córdoba. Priego está a casi una hora y media de aquí. Estoy hablando de hace 20 años. Te ibas de día pero volvías de noche. Pero volvía a mi casa feliz de haber dado la clase, y no me arrepiento de eso.

Entonces, solo queda celebrar esta trayectoria.

Sí, todo el mundo me dice: «¿Ahora cuando te jubiles qué vas a hacer?». Mi idea es matricularme de alumno el año que viene. Quiero escribir, yo ya he escrito algún libro de virología, pues tengo otro en mente. Tengo 70 años y sigo haciendo muchas cosas. Lo tengo todo muy claro.