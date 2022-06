Una gran marcha festejará el 25 de junio en Córdoba del Día del Orgullo Lgtbi

El Ayuntamiento de Córdoba celebrará el 25 de junio con una gran marcha el Día Internacional del orgullo LGTBi, que se conmemora el día 28. Así lo ha dado a conocer este martes la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, quien ha detallado una programación que ha calificado de "atractiva para concienciar a los cordobeses de seguir avanzando en la plena igualdad y la no exclusión, la defensa del colectivo LGTBi y reivindicar la no discriminación y el fin de delitos de odio".

Los actos comenzarán el día 21 con una exposición de 15 fotografías de Todes transformando en el centro cívico del centro, en La Corredera. En ellas se describirá la vivencia de personas transexuales en diferentes ámbitos personales con el fin de borrar los prejuicios respecto a ellas. Estará expuesta hasta el próximo 11 de julio.

El día 28, el Día del Orgullo, en el ayuntamiento se desplegará una lona del Día Internacional LGTBi y, además de la manifestación el día 25, que saldrá de la Diputación; se repartirán 100 copias del cartel Córdoba Orgullosa y 1.000 pegatinas con el eslogan ‘Comercio con orgullo de colaborar’, con la ayuda de Hostecor y Comercio Córdoba, que se han ofrecido a colaborar. También se pintarán cuatro bancos con la bandera arco iris en el Vial Norte, enfrente del hotel Córdoba Center; habrá publicidad en autobuses de Aucorsa y en diferentes medios de comunicación con el fin de concienciar en la defensa de la igualdad y mostrarse en contra de la intolerancia y se pintarán macetas en la Plaza de Juan Bernier con los colores LGTBi. Asimismo, en el marco de cine de mujeres desde la Comisión de Género y la Delegación de Igualdad desde el Distrito Sur, se ha decidido proyectar la película Girl.

Albás ha reivindicado que "el orgullo debe trabajarse los 365 días del año", por ello, se han impartido unas jornadas de formación en diversidad y visibilidad del colectivo dirigidas a personal municipal y a la comunidad educativa, habiendo recibido esta instrucción 28 integrantes de cada sector. A los agentes policiales se les proporcionarán en octubre. Por último, la teniente de alcalde finalizó asegurando que "el equipo de gobierno está firmemente comprometido con el colectivo. No pensamos dar un paso atrás, ya que hemos dado pasos muy positivos como la creación de la mesa de la diversidad para escuchar de primera mano al colectivo para avanzar de la mejor forma posible. Queda mucho por hacer: trabajar en equipo, reivindicar, mucho por conseguir y muchísimo por celebrar".

Por su parte, Antonio Álvarez, delegado de Mercados y Comercio de Córdoba, dijo que "vamos a seguir colaborando por que los establecimientos de Córdoba se sientan con orgullo de colaborar".

Pablo Fernández, como representante de la hostelería, incidió en la importancia del sector en la sociedad, siendo uno de los más representativos y, por ello, deben comprometerse y ser responsables con retos del presente y futuro. Según Fernández, "la hostelería quiere que sus espacios sean un lugar de libertad, apartándola del espacio de confusión al que se ha llevado ahora al término. Donde haya un combate por los derechos sociales y civiles y se nos invite, allí va a estar la hostelería".

Por último, se contó con la participación de Sandra Bernabé, de la asociación Todes Transformando y madre de un niño trans de 8 años. Bernabé agradeció al Ayuntamiento su esfuerzo con la mesa de diversidad y coincidió en considerar los actos del Día del Orgullo una celebración por todo lo avanzado. No obstante, también reclama actos reivindicativos y un cambio en la ley trans de menores. "Pedimos que las instituciones no los maltraten y puedan cambiar de nombre y género sin procesos judiciales que provocan sufrimiento. Pedimos libertad para que nuestros menores puedan ser como son y pedimos una ley trans ya. No vamos a conformarnos ni a claudicar con menos que eso. Queremos los máximos derechos para nuestros menores".