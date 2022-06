Córdoba registra un 60% más de denuncias por violencia de género que antes de la pandemia

Las denuncias por violencia de género siguen aumentando en Córdoba. Si el primer trimestre del año 2021 se cerró en la provincia con 568 denuncias en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, casi un 40% más que antes de la pandemia, entre enero y marzo del 2022 se han contabilizado 677, un 19,1% más que el año pasado y un 60,4% más que en el mismo periodo del 2019. El confinamiento de muchos casos de violencia provocado por la crisis sanitaria y la apertura posterior podría estar detrás de esta situación, que habría llevado a muchas mujeres a posponer la denuncia de su caso hasta recuperar la normalidad. El número de víctimas también fue muy superior, 677 frente a las 412 del 2019 y las 573 del primer trimestre del 2021.

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, de las 677 denuncias registradas 606 son contra presuntos agresores de origen español frente a 71 extranjeros. El 7,3% de las mujeres que interpusieron denuncia, 50 en números absolutos, acabaron retirándola. En cuanto al escenario de las denuncias, el 87,6% se realizaron en el marco de un atestado policial, un 5,6% por intervención directa de la policía y un 0,7% a raíz de la denuncia de un familiar.

En los tres primeros meses del año, 182 personas fueron enjuiciadas en Córdoba por este motivo, de los cuales 130 españoles y 45 extranjeros fueron condenados mientras que otros 7, todos de origen nacional, fueron absueltos. Según la estadística del CGPJ, el 96,2% de las sentencias en este tipo de juicios son condenatorias, elevándose el porcentaje al 100% en el caso de los procesados de origen foráneo.

Los datos revelan que se dictaron 87 órdenes de alejamiento y medidas de protección en Córdoba en los primeros meses del año de las cuales 65 fueron admitidas y 22 denegadas por el juez. Casi el 99% de las órdenes y medidas de protección interpuestas en la provincia se promovieron a instancias de la víctima frente a un 1,1% elevadas por el Ministerio Fiscal.

Del total de procesos abiertos, un número importante acaba siendo sobreseído por no encontrar los jueces suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Así, 22 figuran como procesos con sobreseimiento libre por no haber indicios de delito y 170 figuran como sobreseídos provisionalmente por no resultar justificada la perpetración del delito.

El 59% de las denuncias se dan en parejas que ya están rotas

Más de la mitad de los casos de violencia de género, el 59%, que acaban en denuncia se dan en parejas que ya estaban rotas. Así la relación entre la víctima y el denunciado es la de excónyuge en el 20,45% de los casos y de expareja (no casados) en el 38,64%. También hay un 20,7% de denuncias contra cónyuges y un 18,1% contra personas con las que se mantiene relación afectiva en el momento de la agresión.

Los juzgados de lo penal, que atienden las agresiones más graves, registraron 156 asuntos por violencia machista entre enero y marzo del 2022, una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo del 2021 en el que hubo 169. Del total de denuncias, 20 personas renunciaron a su derecho a declarar y retiraron la misma. En el ámbito de lo penal, se llevaron a cabo 108 juicios con resultado condenatorio en el 50,9% de los casos referidos agresores de origen español y el 47,2% de los agresores extranjeros.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ indica igualmente un repunte de las denuncias en el conjunto de España. De enero a marzo, se contabilizaron 41.765 denuncias, un 19,3% más que en los tres primeros meses del año 2021, aún bajo las consecuencias de la crisis sanitaria causada por el covid. Este indicador se sitúa también por encima de las cifras del primer trimestre del 2020, cuando el número de denuncias fue de 36.185, y del 2019, en el que hubo 40.319.