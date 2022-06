El Centro Intergeneracional de la UCO clausura el curso 2021-2022 en su 25 aniversario

El Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba (UCO) celebra hoy su tradicional acto de clausura, correspondiente al curso 2021-2022, un año especial por el regreso de las clases presenciales tras la pandemia de coronavirus y porque se cumplen 25 años de su fundación. El centro, que se fundó como cátedra en el 1997, ha crecido durante décadas y así lo reflejan las cifras. Como precisa su actual director, José Aguilar, aquel proyecto que comenzó con seis asignaturas, ocho profesores y 60 o 70 alumnos, en la actualidad suma más de 40 asignaturas, 62 profesores y miles de alumnos mayores en la ciudad y otras siete sedes provinciales. Para el próximo curso, se espera aumentar la oferta, pasando de 41 a 45 asignaturas.

La pandemia, sin duda, ha supuesto un varapalo, como cuenta el director del centro, para un proyecto cuya esencia, más allá del aprendizaje, es la presencialidad y el «fomento de las relaciones sociales». El coronavirus obligó, en los peores momentos, a cambiar la modalidad de las clases e hizo mella en el número de matriculados. Se había llegado, incluso, a los 2.000 alumnos, dice Aguilar, pero ahora se encuentran entre los 1.100 y los 1.300. La situación sanitaria también tumbó proyectos, reconoce, como el de Villa del Río. Y frenó nuevas aperturas en Posadas o Palma del Río, por ejemplo. Iniciativas que, como insiste, habría que retomar. Este curso, se ha optado por las clases presenciales en la provincia y bimodales en la capital.

Tras 25 años en funcionamiento, el centro sigue llevando, como explica su director, la Universidad a quienes no tuvieron la oportunidad en su tiempo. Y supone el lugar ideal para quienes no se proponen abandonar el saber. Cuenta Aguilar que, incluso, hay estudiantes que suman más de 20 años asistiendo a las clases en el centro. Algunos superan los 90 años de edad y son la mejor muestra de que las ganas de aprender no tienen límite.