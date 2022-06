Los viajes en autocaravana serán más cortos en tiempo y distancia este verano

En los últimos años, las matriculaciones de autocaravanas, su alquiler y los desplazamientos en las mismas no han parado de crecer. El año pasado las reservas crecieron en España un 120% respecto al 2020, y un 53% en comparación con el 2019, mejorando las cifras de la etapa previa a la pandemia. Sin embargo, en el 2022 el sector vive un frenazo en las ventas de vehículos, debido a la escasez de componentes, lo que ha llevado, a su vez, a un aumento en los alquileres.

Con la subida de precios, su pronóstico es un verano con viajes más cortos y a lugares más cercanos. La subida de los precios de los carburantes ha provocado, como explica Pedro Miguel González, secretario de la Plataforma de Autocaravanas Autónomas (PACA), que en muchas ocasiones no salga rentable viajar en este vehículo. «En la asamblea de socios algunos me dicen que no pueden desplazarse 400 kilómetros por el sobrecoste que les supone llenar el depósito», señala. Sin embargo, cuenta que en Semana Santa se ha vuelto a llenar todo y sus redes sociales estaban repletas de imágenes de compañeros que salieron de viaje esos días.

González afirma que la crisis de los microcomponentes ha supuesto un descenso en las ventas de autocaravanas (tras 13 años subiendo en abril y mayo, han descendido) y un auge del mercado de segunda mano. «Tengo compañeros que esperan varios meses o incluso un año porque quieren un modelo determinado, pero no saben si van a recibir la edición de ese año o del siguiente. El vehículo es el mismo, pero hay cambios estéticos importantes que no conocemos cuando lo compramos, como el color de la tapicería, las tonalidades de la madera o el diseño de las puertas», explica.

Preguntado por las mejores fechas para viajar en verano, Pedro Miguel asegura que en los meses de julio y agosto todo el mundo sale de viaje y las áreas de camping y autocaravanas están llenas, mientras que en septiembre todo está más tranquilo, pues las familias con hijos ya han empezado el curso y solo quedan en carretera las parejas sin hijos y los jubilados. «Un compañero me dice que prefiere visitar el interior en verano, porque la costa se vuelve imposible en esta época, y prefiere visitarla en invierno, otoño o primavera», comenta , «el interior la ventaja que tiene es la España vaciada, que la puedes ir conociendo más tranquilamente».

Francisco Sánchez, gerente de Caravanas Sánchez Castro, no ha notado un descenso en la afluencia de clientes, aunque afirma que las ventas sí han caído entre un 8 y un 10% debido al retraso en la entrega de los vehículos, que puede llegar al año o año y medio en algunos casos. Esto ha hecho que muchos opten por el alquiler. «Nos quedan algunas fechas para julio y agosto, este año los clientes se han adelantado a hacer las reservas de los alquileres», indica. Pese a esto, han mantenido los precios de los alquileres, no así los de vehículos para venta, encarecidos por la falta y la demora de componentes que vienen de Asia.

Sobre el tiempo que se mantendrán el desabastecimiento y los retrasos en la entrega del vehículo final, Francisco Sánchez es claro: «Nosotros mantenemos un contacto casi diario con los fabricantes, y ellos nos dicen que durante el 2023 esta situación se mantendrá. Creemos que recuperaremos la normalidad en 2024». Las estimaciones de la Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) es, no obstante, más optimista, pues creen que, aunque durante el 2022 la tónica será la misma, a principios del 2023 la recuperación será casi plena.

Tanto Francisco Sánchez como Pedro Miguel González coinciden en que el turismo de autocaravana continúa aumentando en popularidad, y los aparcamientos y áreas de camping siguen llenándose. Sin embargo, el número de días que duran los viajes, así como los kilómetros que viajan los turistas, se han reducido por el aumento en los precios de los combustibles, lo que podría dejar el primer verano sin crecimiento en el sector desde hace años.

¿Dónde aparcar una autocaravana en Córdoba?

Las áreas de estacionamiento oficiales se encuentran junto al teatro de la Axerquía y junto al cementerio de la Salud, aunque también son muchos los que pasan la noche en El Arenal, junto al estadio. En toda la provincia, la asociación PACA contabiliza entre 10 y 15 áreas de estacionamiento, entre las que se encuentran el camping de La Carlota o la de Rute.