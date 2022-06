Más de tres años recibiendo cargos mensuales de una compañía telefónica por duplicado por un servicio que nunca contrató. Este ha sido el desesperante episodio que ha vivido Luis Martínez, un vecino de Córdoba que gracias a la denuncia de Facua ha conseguido que la compañía telefónica le devuelva 2.180 euros.

Era el año 2018 cuando Luis detectó que la compañía le estaba realizando dos cargos al mes en su banco, con cantidades comprendidas entre los 65 y los 78 euros, que nada tenían que ver con la tarifa de 62 euros que él tenía contratada con esta empresa.

Este socio de Facua Córdoba explica, según un comunicado de la federación de consumidores, que "desconocía completamente los conceptos de estos cobros, ya que no recibía ningún recibo en papel y no tenía acceso a la factura on line". Además, sostiene que se dio cuenta tarde ya que "me cobraban una factura los primeros días del mes y otra al final, hasta que una vez cobraron las dos con apenas tres días de diferencia".

"Siempre que llamaba por teléfono me ponían cualquier excusa

Luis solicitó en reiteradas ocasiones al servicio de atención al cliente de la compañía que le enviasen el contrato formalizado entre ambas partes donde apareciesen recogidos los servicios que presuntamente tenía contratados, y por los que le estaban cobrando dos facturas todos los meses. Según el afectado, la teleco no atendió a su petición en ningún momento: "Siempre que llamaba por teléfono me ponían cualquier excusa, me decían que no podía hablar con ningún responsable o que en ese momento no estaba disponible".

Un problema de salud sobrevenido que se prolongó en el tiempo hizo que Luis tuviese que relegar este asunto a un segundo plano, quedando sin resolver el porqué la compañía le venía cobrando dos facturas cada mes.

Fue en agosto de 2021 cuando este cordobés decidió acudir a Facua Córdoba para intentar reclamar el dinero que le habían cobrado sin justificación desde el año 2018. Desde la asociación se tramitó hasta en dos ocasiones la correspondiente reclamación, solicitándole a la operadora que anulara el contrato y abonara al afectado un dinero que, a su juicio, "se había cobrado de manera improcedente, ya que no existía ninguna prueba en poder de la compañía telefónica que obligara al pago de estos importes".

El laudo arbitral obliga a la compañía a devolver el dinero

Ante la falta de respuesta por parte de la compañía, la asociación de consumidores solicitó un arbitraje de consumo. Los argumentos jurídicos expuestos por Facua Córdoba fueron valorados por el Colegio Arbitral, dictando por unanimidad un laudo que obligaba a la empresa de telefonía a devolver a Luis los 2.180,64 euros que le habían cobrado durante estos años indebidamente.

Este socio se muestra muy satisfecho con la intervención de la asociación de consumidores. "La verdad que se han portado genial conmigo. La semana pasada recibí ya un dinero que, por cierto, me va a venir genial para estas vacaciones", bromea.