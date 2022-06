Bellido y Repullo sacan pecho por el avance logístico de Córdoba en la legislatura del PP

El exdelegado del Gobierno de la Junta y número 3 de la candidatura del PP por Córdoba a las elecciones del 19-J, Antonio Repullo, ha comparecido este lunes junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en las instalaciones del parque logístico de El Higuerón para "escenificar lo bien que le ha venido el gobierno de Juanma Moreno a Córdoba y al sector logístico". Según Repullo, Córdoba ha sido siempre una de las candidatas para convertirse en un referente logístico del sur de Europa, pero esto no se había concretado "porque el PSOE no llegó nunca a impulsar la plataforma logística". Así, ha recordado que "estaba solo al 20% de ocupación en su primera fase" cuando ellos llegaron y que "en tan solo tres años y medio se ha ocupado el 100% de la primera fase, el 100% de la segunda va a ser una realidad porque ya hay empresas que han comprado ese suelo y además hemos impulsado una tercera fase en la que ya estamos planteando el proyecto de redacción, algo que estaba en el olvido para los gobiernos del PSOE".

"La apuesta por la base logística del Ejército es firme"

Aunque el PP solicitaba recientemente al PSOE que la base logística permanezca al margen de la campaña, Repullo y Bellido no han podido evitar hacer una referencia a este tema. Según el exdelegado de la Junta, la apuesta por la logística del PP "es firme y clave no solo por esta plataforma de El Higuerón sino por la base logística del Ejército en La Rinconada con un impulso definitivo de la Junta de Andalucía y con una apuesta de más de 100 millones de euros". Asimismo, ha destacado que el PSOE sigue limitando el avance de la logística "con el proyecto de la variante Oeste, en el que la Junta ya ha dicho que está dispuesta a poner la parte que le corresponde mientras que el Gobierno central no da respuesta porque sigue siendo insensible con Córdoba y con las necesidades empresariales e industriales y de desarrollo económico e industrial de la provincia".

En este momento, según Repullo, "se está procediendo al trámite de escritura pública de todas las compra-ventas". En ese sentido, ha destacado la importancia del cambio de modelo de alquiler a venta impulsado por su Gobierno y el esfuerzo de la Gerencia de Urbanismo para modificar las parcelas "porque había algunas muy pequeñas que no respondían a las necesidades de las empresas que querían instalarse en esta plataforma logística". Actualmente, "pese a los pequeños retrasos que se han producido, se está empezando a escriturar las parcelas", ha apostillado. Sobre el horizonte en que estiman que el área logística esté a pleno rendimiento, Repullo considera que eso ya es una realidad, "como demuestra el trasiego de camiones", que se completará en el tiempo que tarden las empresas en levantar sus naves y adaptar las necesidades a una plataforma que está viva y que estará aún más viva en los próximos meses".

Referente logístico de Europa

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, ha reiterado que "el futuro de Córdoba pasa por ser referente logístico de Europa" y, en su opinión, "se están dando los pasos correctos para ello". Según Bellido, el parque logístico "era una realidad maniatada" hasta que llegó el PP. "El trabajo de los últimos años, de Junta y Ayuntamiento ha hecho posible que vayamos ya camino de la tercera fase de parque logístico, lo que supone que muchas empresas vendrán a quedarse para crear empleo y generar negocio". Eso fue posible, ha expuesto, "gracias a que cambiamos la forma de funcionar y si antes solo se podía alquilar el terreno, ahora se puede comprar las parcelas, lo que ha provocado un auténtico boom alrededor de la logística". Además, ha nombrado el proyecto de base logística del Ejército de Tierra, "una apuesta importantísima de todas las administraciones" y proyectos privados que van viendo la luz, como los suelos logísticos que se van a desarrollar en El Álamo. Pero para conseguir el objetivo de referente europeo, "necesitamos más" y eso es, ha insistido, "la Variante Oeste porque si no hay una variante en condiciones, en la que el Gobierno andaluz se ha comprometido, necesitamos que el Gobierno central actualice el proyecto, el convenio con la Junta y pone dinero en los Presupuestos". Sin esta carretera, "cuando esto esté a plena ocupación, los grandes camiones que tienen que entrar y salir lo harán casi a la puerta de Medina Azahara", cuando lo que necesitan en una conexión rápida.

De paso, el alcalde ha aprovechado para reclamar al Gobierno el Central Ramal Ferroviario, que es responsabilidad 100% del Gobierno y aunque se están empezando a dar pasos desde la administración central "son demasiado pequeños y van demasiado lentos, necesitamos que ese ramal se desarrolle de forma rápida como reclaman ayuntamientos de distintos signos políticos".