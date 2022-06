75 años del cine Olimpia

A finales de la década de 1940, Córdoba contaba con multitud de cines de verano que eran los protagonistas del ocio cordobés nocturno entre junio y septiembre. En 1947, en la calle Zarco nacía el cine del mismo nombre un 8 de junio a las 21.30 con el doble pase de la película Bodas blancas, una comedia romántica protagonizada por Claudette Colbert y Fred MacMurray. De esa efeméride se han cumplido ya 75 años.

Su financiación y apertura corrió a cuenta de la empresa Ramos, que ya poseía el cine Góngora. El terreno, antes de su conversión en cine, era un huerto familiar en el que cayó una bomba durante la Guerra Civil. Posteriormente, aún formaba parte de la casa de esta familia, pero su función estuvo destinada al entretenimiento.

Las primeras programaciones en cartelera tenían películas americanas de Columbia Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer. El contenido de estas solía ser para todos los públicos, ya que el cine pretendía ser el plan familiar por excelencia, aunque no solo componían estas la cartelera, estando presentes todos los géneros tanto de películas españolas como norteamericanas. En el verano de 1948 recibió en su pantalla la película Gilda, protagonizada por Rita Hayworth y Glenn Ford, que con los años se convirtió en un icono del cine por su simbolismo.

Con ‘Bodas blancas’ empezaba una historia de amor entre el cine Zarco y sus vecinos

Estos años de boom de los cines de verano estaban marcados por los asequibles precios de los mismos. Francisco Hernández, un vecino de la zona, recuerda que «en aquellos tiempos el cine salía a tan solo dos reales, con el paso del tiempo lo subieron a una peseta». En esta época podían coincidir con cartelera más de veinte salas, estando ya en funcionamiento cines como Delicias, Fuenseca o Coliseo de San Andrés, que siguen abiertos en la actualidad. En total, Córdoba ha tenido cincuenta y cinco cines en diferentes épocas, más de treinta al aire libre en los 50. Sin duda, los años finales de los 40 y primeros de los 50 fueron su época dorada, ya que la afluencia a estos era muy alta.

Ir al cine era cosa de novios y de no tan novios, como cuenta Carmen Samosa. «Yo quería ir al cine con mi novio, pero no nos dejaban ir solos. Tenía que llevarme a mi prima pequeña con nosotros», rememora con alegría. «Íbamos al cine a la sesión de las 17.00 para poder estar a las 19.00 en casa, antes teníamos menos libertad. Llegábamos y comprábamos solo nuestras pipas, ya que no teníamos para refrescos».

Al cine Olimpia, como el resto de los cines de Córdoba, llegaban películas un año después de haber sido estrenadas, pero que muy pocas personas habían visualizado en España. La proyección de Forty Guns se pudo ver en relieve gracias a las gafas de cartón con celofán verde y rojo que repartieron entre el público. En una de las escenas, un indio lanza un hacha. Toda la primera fila se agachó irremediablemente. Tras esta experiencia, ver el cine así se extendió por toda Córdoba de nuevo. Aproximadamente diez años antes, en el Cine Duque de Rivas, ya se llevó a la práctica esta experiencia con la película Los crímenes del museo de cera, que ya formó revuelo en la ciudad.

Con la llegada de los años 60 un importante aumento del consumismo llegó a la vida de los españoles. Cada vez más productos norteamericanos y europeos se hacían un hueco en el mercado español. A principios de los 60, la televisión comenzó a asentarse en España, lo que conllevó la caída progresiva y el cierre de diferentes salas. El cine Zarco fue traspasado en 1961, siendo adquirido por la empresa Sánchez Ramade.

Empezaba una nueva etapa para el cine, que cambió de nombre y empezó a denominarse cine Olimpia. La competencia había disminuido, pero otros planes amenazaban la relevancia de estos cines en la sociedad. Sin embargo, el Olimpia se había convertido en un punto de encuentro y convivencia para los más jóvenes del barrio. «A los muchachos más jóvenes nos regalaban entradas por ayudar con la pega de carteles o limpiar el cine después de una sesión. Al final todos ayudábamos a mantener el cine y quedábamos allí casi todas las noches», confirma Eloísa, propietaria del Casa Gamboa.

Con el paso de los años, la afluencia a los cines de verano fue disminuyendo significativamente. Para sobrevivir, espacios como el Olimpia se vieron obligados a alquilarse para diferentes usos del vecindario. Entre ellos destacan mercadillos, Cruces y Patios, estando en la actualidad la Cruz de la Virgen de la Esperanza en el Olimpia.

Antes de las construcciones en los alrededores, muchos vecinos se juntaban en azoteas para disfrutar de las películas desde un sitio privilegiado. «El Olimpia lo recuerdo sobre todo desde la azotea de mi abuela. Antes de que levantasen las casas cenábamos allí un bocadillo y un refresco. Esto se terminó con las nuevas edificaciones», afirma Santiago Hernández. Aun así, en los 90 y 2000, los cines de verano continuaron atrayendo a jóvenes y no tan jóvenes a sus patios durante todas las noches. «Recuerdo mancharme los pies con albero y los bocadillos de tortilla del ambigú. Al llegar el verano las plantas parecía que se daban cuenta de la apertura de los cines y el camino hasta ellos estaba acompañado del olor a jazmín y dama de noche, entre otras», recuerda con cierta nostalgia.

En el año 2003, la empresa Esplendor Cinemas adquirió el Olimpia y desde entonces lo mantiene en funcionamiento. Además, es la propietaria del Fuenseca y el Delicias y gestiona el Coliseo de San Andrés. Todos ellos abrirán sus puertas en la segunda quincena de junio. Desde hace años, estos cines han empezado a ser un recuerdo que vive de la nostalgia y la tradición de la que los cordobeses no están dispuestos a renunciar. No es raro ver a visitantes atraídos por esta práctica difícil de ver en otras ciudades, o familias que disfrutan noches de cine y cena en el Olimpia. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Los vecinos reclaman cambios y arreglos para el buen funcionamiento del cine en la actualidad

Multitud de vecinos han mostrado su descontento por las sesiones de cine hasta altas horas de la noche que dificultan su descanso y hacen muy difícil vivir junto al mismo. «Hace años que se ha ido perdiendo el ir al cine de verano. Cada vez se apuesta menos por la calidad y más por la rentabilidad. Tras seis años viviendo junto al Olimpia nos tenemos que mudar porque no hay convivencia. Hay dos sesiones cada día de la misma película comercial que entre los meses de junio y septiembre no nos dejan dormir hasta cerca de las dos de la mañana. Hemos pedido que baje el volumen de la sesión de las 00.00 a las 2.00», lamenta Pepa Rodríguez.

Entre los meses de cierre del cine, este espacio está sin uso. «Queremos que el cine sea un punto de encuentro entre los vecinos y se pueda utilizar como mercadillo o que tenga otra función como engranaje vivo de la vida del barrio», reclama Santiago.

Hace años, una parte de la fachada se derrumbó y, a día de hoy, aún no ha habido una reparación al completo de la misma. «Da mucho respeto pasar por allí», explica Santiago.

Desde los años 20, Córdoba ha tenido entre sus planes de ocio los cines de verano. Ahora, un siglo después, la competencia de otros planes y de las plataformas streaming es feroz y obliga a agudizar el ingenio para perpetuar esta tradición de las noches de estío.