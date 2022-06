Núñez Feijóo: "Los socialistas han visto ahora que la Junta es de los andaluces"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado en Córdoba que "los socialistas han visto ahora que la Junta de Andalucía es de los andaluces", tras el primer mandato de Juanma Moreno como presidente del Gobierno andaluz. Feijóo ha clausurado un acto electoral en el Palacio de Congresos de Córdoba, en el que han participado el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente provincial del PP, Adolfo Molina; y el consejero de Salud de la Junta y candidato popular por Córdoba a las elecciones andaluzas del 19 de junio, Jesús Aguirre.

Para el líder popular, "los socialistas han visto que después de 40 años, en tres años y medio, incluyendo la gestión de la pandemia, han mejorado todos los indicadores sociales y económicos" de la comunidad andaluza y, ha añadido, que "están nerviosos y se les nota", porque "Andalucía tiene un presidente" con un balance, un programa y un proyecto, y frente a ello solo "hay un montón de partidos que se dedican exclusivamente a criticar al presidente".

Ha defendido al candidato popular a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, porque es "un presidente no solo que no insulta sino que no le dice a la oposición que estorba", en clara alusión a Pedro Sánchez. Tras repasar los datos económicos negativos y criticar el "volantazo a la política exterior de España", ha asegurado que "decir la verdad no debe estorbar a nadie", que es lo que "se merecen los españoles" por ser los que van a pagar "los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez".

En un salón repleto de abanicos de cartón con el lema "Juanma, presidente", Feijóo ha pedido en el ecuador de la campaña "un esfuerzo más" hasta el 19 de junio e incluso ha solicitado a los socialistas el voto para Juanma Moreno, porque “a los que Sánchez no representa” y de quienes no votan “casi nunca” al Partido Popular porque, ha asegurado, “Juanma Moreno ha hecho posible todo lo que decía el Partido Popular”. Y ha advertido que no hay nada ganado: “Estamos en el ecuador de la campaña y lo que queda es determinante. Aún no hemos marcado ningún gol y tenemos que seguir así, jugando bien y dominando el campo. Tenemos que seguir exigiéndonos más porque aún no tenemos ni un solo voto”, ha afirmado.

El presidente popular, que ha entrado al Palacio de Congresos, al son de los gaiteros del Grupo Lar Gallego de Sevilla, que participaba en un encuentro de las Casas de Galicia en Córdoba La Xuntanza, no ha escatimado elogios para la ciudad de Córdoba, a quien ha calificado como "una de las ciudades más hermosas del mundo", ni tampoco para las actuaciones de gobierno tanto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como del consejero de Salud, Jesús Aguirre.

Aguirre: "Gestión, gestión, gestión"

Aguirre ha definido la actuación del Gobierno del PP en la Junta durante estos tres años y medio con tres palabras: "Gestión, gestión y gestión". Esto ha supuesto, ha continuado, que Andalucía haya mejorado en todos los índices tanto de creación de empleo como de empresas. "El esfuerzo ha sido de todos los andaluces y no solo del Consejo de Gobierno andaluz, que es quien ha puesto los mimbres para que los andaluces hagan el cesto", ha asegurado el candidato popular por Córdoba. También ha dicho que "si a Córdoba y a Andalucía les ha sentado muy bien un gobierno del PP, igual de bien le irá a España con Feijóo".

Similar idea ha expresado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien ha sostenido que si Andalucía crece con un gobierno del PP, "a España no la va a parar nadie cuando Feijóo esté en La Moncloa". También ha hecho un llamamiento a no fiarse de las encuestas, que dan por ganador al PP en Andalucía, y a ir a votar el 19 de junio, "dejando la playa para otro fin de semana".

Por último, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha sido quien ha abierto el acto electoral, ha asegurado que en Andalucía tiene solo dos opciones: "Votar por un gobierno de cambio y de libertad que genera oportunidades o, por el contrario, ir marcha atrás con los socialistas". Al igual que sus compañeros de partido ha dado una llamada de atención para que los votantes del PP "no se descuiden" y acudan a votar el 19 de junio.