Ven a la escuela de calor

Quién sabe qué canción hubiera escrito Santiago Auserón si hubiera visitado alguno de los colegios e institutos cordobeses que después de protestas, planes y anuncios diversos de varias administraciones asisten estos días a clase a su enésima ola de calor. En lo que no se equivocaba era en que «hace falta valor, hace falta valor». El CEIP Fernán Pérez de Oliva es uno de los coles que sigue a la espera de que funcionen las máquinas de climatización, que no de aire acondicionado. Ojo, porque hay diferencia. Los sistemas instalados buscan reducir la emisión de CO2, por lo que no permiten rebajar sustancialmente la temperatura (solo 4 o 5 grados) aunque refrescan el ambiente. En el Pérez de Oliva, por lo visto, hace unas semanas abrieron una zanja para introducir el cableado porque el sistema eléctrico no tiraba, pero a día de hoy en clase siguen sudando la gota gorda (perdón por la expresión, pero es literal). Según una madre del Ampa, en tres o cuatro aulas tienen splits, pero el resto aguanta con un ventilador.

El alumnado más afortunado es el del ala sombreada del edificio, mientras que los del tendido sol dan clase con las persianas echadas para amortiguar la solanera. Según la plataforma SOS Climatización, el Ayuntamiento de Córdoba lleva varias semanas trabajando en la adecuación de las máquinas que se instalaron hace dos años, pero después de casi 800 días paradas les está costando arrancar y están surgiendo todo tipo de problemas. De todas formas, están contentos de que, aunque todavía sin aire, se esté trabajando en ello. En el CEIP Mediterráneo, aún no ha llegado la pieza que faltaba por lo que, en vistas del tsunami de calor previsto, el Ampa ha comprado ventiladores. Rocío, madre de una niña de 2º de Primaria, ha optado por recoger a su hija a las 12.30 horas, después del recreo, para ahorrarle el último tramo de más calor. «Salen asfixiados, sudando y pidiendo agua fresca, después de tantos años seguimos igual, sin cumplir unos mínimos de seguridad y bienestar para los niños», comenta, «mi hija aún puede permitirse perder unas horas de clase, pero hay otros más mayores que no». Los institutos tampoco se libran. En el IES Góngora, donde hay clases con aire y otras sin, han trasladado al alumnado del ala con sol a la más fresca, aprovechando las aulas de 2º de Bachillerato, cuyos alumnos no van porque están preparando Selectividad. Una ronda por los centros permite ver la cantidad de incidencias que están surgiendo. De los 7 que, según Infraestructuras, se han puesto en marcha, hasta ayer habían notado una mejora en el CEIP Albolafia, CEIP Los Ángeles y en el CEIP San Fernando. En el Maimónides no van, ni en el Miralbaida o el Hernán Ruiz, donde persisten los problemas técnicos. Parece que otra vez se ha echado el tiempo encima, así que colegios e institutos compaginan en pleno junio las obras con los abanicos, los suspiros y las quejas por el calor. Según el Ayuntamiento, los técnicos esperan que dentro de dos semanas todos los problemas se hayan resuelto, aunque para entonces ya dará igual porque también estará listo el curso. La Junta, por su parte, sigue avanzando en su plan de climatización adiabática que, de momento, se ha instalado en los CEIP Tirso de Molina y Federico García Lorca de la capital y se está trabajando ahora en los IES Averroes, Blas Infante, El Zoco, Galileo Galilei, Gran Capitán y López Neyra. A ver si con suerte el curso que viene...