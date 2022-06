"Que digan lo que quieran, los andaluces saben lo que ha supuesto en sus bolsillos la reforma fiscal"

¿Qué sensaciones le está dejando la campaña al candidato del PP por Jaén?

Buenas, lo más interesante es el contacto con la gente, que te permite ver lo que ha funcionado y lo que no. Va muy bien y te llevas muchas ideas. En una charla me enteré de que los chavales de hostelería de la FP Dual no pueden hacer prácticas los fines de semana.

¿Se siente cómodo con el título nobiliario que le ha puesto la prensa: gurú económico de Alberto Núñez Feijóo?

No, hombre, me siento halagado pero no llego a ese nivel. En ningún caso soy capaz de hacer nada solo, lo que hay detrás de esto es un equipo. Cuando hablamos del plan económico que presentó el presidente había más de 25 personas que han trabajado en él. No soy ningún gurú, Feijóo tiene detrás de él un equipo muy potente trabajando y ayudándole a adoptar las decisiones económicas que ahora es lo que más preocupa a los ciudadanos, cuando ven cómo sube el precio de la energía o la inflación.

¿Cómo afecta la crisis económica actual, con la guerra de Ucrania y la inflación, a la etapa que empieza tras el 19J?

Lo que más afecta es la inflación. Algunos han intentado vincular la inflación a la situación de Ucrania, pero viene de muy atrás. El coste de la energía o que los Next Generation no se estén desarrollando para ser una oportunidad de transformación de este país vienen de más atrás. También es cierto que algunos territorios están haciendo las cosas mejor. En Andalucía la situación de Ucrania, tiene que hacernos ver que tenemos una enorme oportunidad con las energías renovables e incluso las más avanzadas tipo hidrógeno. Tenemos 18.000 millones de euros de inversión en proyectos de energías renovables, solo en las convencionales, más luego tenemos proyectos de centros de desarrollos de proceso de datos o desaladoras que pueden darnos oportunidades en el tema climático.

Ha mencionado el tema de los fondos, la oposición les responsabiliza de no saber gestionarlos.

Vamos a diferenciar los Next Generation y los fondos europeos. Andalucía tenía 8.300 millones de fondos europeos para el marco 2014-2020, marco que se puede extender hasta 2023. Cuando llegamos, en enero del 2019, se habían ejecutado 1.500 millones. ¿Eso es mucho? En 6 meses de 2022 vamos a certificar nosotros 1.350 millones. Lo que sorprende es que quienes no ejecutaron nada, ahora planteen la ejecución. O quienes están ejecutando los Next Generation que tiene 140.000 millones y sabemos que la ejecución es ridícula, no se pregunten a sí mismos por qué son tan malos ejecutando los fondos. Es muy difícil el reto porque nos dejaron más de 7 millones para ejecutar, pero no tenga la menor duda de que lo vamos ha hacer. Ellos no saben hacerlo, nosotros sí.

El PP presume de la bajada de impuestos aplicada durante esta legislatura, ¿en qué nota el ciudadano de a pie esa rebaja? ¿cuál es la traducción práctica de la misma?

La rebaja fiscal ha abarcado al conjunto de ciudadanos. ¿En qué se ha notado? Un tío que le deje a un sobrino una explotación agraria de 300.000 euros antes pagaba 88.000 euros y ahora 350. Una persona mayor de 68 años que gana 18.000 euros y paga 300 euros en alquiler, antes tenía una reducción de 0 o de 540 euros. Una familia que tenga un niño en un pueblo de menos de 3.000 habitantes antes tenía 50 euros de ayuda, hoy 450. Cualquier persona que obtenga rentas habrá visto reducidas su declaración de la renta a las personas físicas. El grupo 1 y 2 en sucesiones y donaciones está prácticamente desaparecido el impuesto, e incluso para el grupo 3, tíos o sobrinos, tenemos la mejor retribución de España. La rebaja de impuestos se ha hecho de manera inteligente, se ha intentado afectar a colectivos muy concretos para llegar a todos.

"Dicen que la reforma fiscal solo favorece a los ricos aquellos que llevan la misma propuesta de reforma que hemos hecho nosotros"

¿No es cierto, según usted, que la bajada fiscal afecte principalmente a las grandes fortunas?

Eso lo dicen aquellos que llevan la misma propuesta de reforma fiscal que hemos hecho nosotros. Aquí se baja a todo el mundo y a todo el mundo es a todo el mundo. ¿Una persona con 68 años y 18.000 euros es rico? Hemos ampliado la clase media y las bonificaciones a rentas a partir de 30.000 euros. ¿Ganando 30.0000 euros eres rico? Antes había ayudas que llegaban a un límite tan bajo de renta que no se lo podía aplicar la gente. Dijeron que bajar impuestos pondría en riesgo los servicios sociales; 3.000 millones más en sanidad, 1.600 en educación y 400 más en dependencia. Dijeron: se va a recaudar menos y recaudamos 925 millones más. Y hemos ganado 280.000 contribuyentes. La única crítica es decir que bajamos impuestos a los ricos. Que digan lo que quieran, los andaluces saben lo que ha supuesto en sus bolsillos.

¿Queda margen de maniobra para bajar más aún?

Sí, vamos a deflactar la tarifa, es decir, que aquellos a quienes le incrementen el sueldo no paguen más de lo que ya pagaban. Así, si pagaban un 20% que ahora no vayan a pagar el 30%. Deflactar es no subir impuestos. El 90% de las sociedades fiscales dice que habría que deflactar la tarifa. El Gobierno central no lo quiere hacer y por eso está subiendo los impuestos. Juanma Moreno plantea que para 2023 deflactaremos la tarifa y estableceremos una mejora en transmisiones patrimoniales, de modo que quienes compren un inmueble vinculado a la actividad económica o para generar empleo en vez de pagar el 7% pagará un 3,5%. Eso implica dejar en el bolsillo de los andaluces 520 millones en la siguiente legislatura.

"Vamos a deflactar la tarifa para que aquellos a quienes le incrementen el sueldo no paguen más de lo que ya pagaban"

¿Tienen alguna medida económica prevista para incentivar la conciliación?

La progresiva gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. Empezaremos en el curso 23-24 con la gratuidad de 2 a 3 años para seguir avanzando al resto, para que la gente pueda conciliar e incorporarse al mercado laboral y los niños consigan una mejora en su rendimiento educativo.

Si gobierna nuevamente el PP, ¿presentará los mismos presupuestos que no salieron adelante o habrá nuevos?

No, tenemos que tener unos presupuestos actualizados.

¿Qué contemplarán esas cuentas?

Vendrán orientadas a sanidad, educación, a políticas sociales, inversiones y a gestionar de la mejor manera posible los fondos europeos y los Next Generation. De aquí a 2027 Andalucía tiene la responsabilidad de gestionar 22.000 millones. Es un reto enorme y muy importante quién decidimos que gestione Andalucía porque los anteriores no eran capaces de hacerlo.

¿La Administración andaluza está preparada para ese reto?

Lo tenemos muy complicado, pero estamos poniendo los medios.

Entiendo que como Juanma Moreno usted preferiría hacer esos presupuestos en solitario.

Ahora mismo el PP es la única formación, según las encuestas y por favor que nadie se confíe, que puede aglutinar ese voto útil que permita poder gobernar solos o con apoyo de Cs o del que sea. Juanma Moreno ha sido capaz de negociar presupuestos con el PSPOE, Unidas Podemos y Vox. La gente sabe que si vota a Juanma vota estabilidad. Por eso se le acercan cada día muchas personas que le dicen: he votado al PSOE pero creo en tu gestión.

"El PP es la única formación que puede aglutinar ese voto útil que permita poder gobernar solos o con apoyo de Cs o del que sea"

¿No cree que Córdoba necesita mayor atención en los presupuestos que la que ha tenido hasta ahora? Se lo pregunto al diputado por Jaén, una de las provincias que más agraviadas se siente.

No hay provincia con la que hables que no lo diga y siendo justos no necesite más, seguro que sí. Se ha intentado construir una Andalucía de primera en todos los ámbitos. Córdoba en este camino se ha tratado bien, sin ir más lejos recuerdo el proyecto para revitalizar el edificio de los antiguos juzgados. Después de 37 años de un gobierno monocolor, hemos tenido 3 años y medio con 2 de pandemia, y aún así creo que toda la ciudadanía, en concreto en Córdoba se están viendo proyectos reclamados desde hace años.

La brecha social crece en Andalucía. En un desayuno que celebramos ayer con el recto de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, se aludió al último estudio sobre pobreza que alerta de que hay 800.000 personas pobres en Andalucía con una renta como la de Guatemala, ¿qué se puede hacer desde las instituciones para hacer frente a esta situación?

En esos análisis es importante poner en antecedente y decir cómo estábamos antes. Hay dos elementos básicos para romper esas situaciones de desigualdad: el empleo y la educación. Este Gobierno ha bajado el paro un 20% y crear 250.000 puestos de trabajo, aunque nos queda mucho por hacer porque España es el país de la UE con mayor índice de paro. En educación hemos incrementado la inversión y hemos dado un impulso a la Formación Profesional, con un incremento del 30% de plazas. En Córdoba se va a montar posiblemente el mejor centro de FP de carácter privado con 18 millones de inversión. Y las universidades públicas, pese a los discursos de algunos, han tenido mucha más inversión y se les ha permitido usar por primera vez los remanentes. Ojo, nos queda muchísimo por hacer, pero creo que hemos identificado bien las oportunidades.

¿Considera necesario adelgazar aún más la administración pública?

Sí. De los nuevos empleos creados en España unos 350.000 son empleos públicos. De cada 3 puestos de trabajo nuevos 1 es público. Hay que poner un límite. Tenemos que ser capaces de incorporar a las administraciones la inteligencia artificial, la robótica, no podemos seguir trabajando como hace 40 años. Alguien puede pensar con esto que estamos diciendo que van a despedir: no. Lo que estamos diciendo es que no hace falta gente para que haga materias rutinarias y necesitamos gente en sanidad y educación, donde no se puede sustituir una máquina. ¿Entonces cómo se hace? El 50% de los empleados públicos andaluces se jubilan de aquí al año 2030. La digitalización supondría unos sobrecostos iniciales, pero es que tenemos el dinero de los Next Generation. Nunca en la vida se va a dar esta situación: tenemos los recursos para afrontar esos retos y un proceso natural de jubilaciones. Si no lo hacemos este país habrá perdido una gran oportunidad.

"De cada 3 puestos de trabajo nuevos 1 es público. Hay que poner un límite en las administraciones públicas"

¿Cree que quedó lo suficientemente aclarada la polémica de su sueldo? ¿Fue un error no explicitarlo o entiende que todo estaba en la web al estar sus declaraciones de la renta?

Me molestó que no se dijeran las cosas como eran. Se planteaba que era una situación oculta y se dudaba de su legalidad. Es una ley que viene del año 98, del Gobierno de Chaves, hace 25 años, una ley que se ha aplicado a quienes han pasado por una situación similar. La información de mi renta y el listado están en la misma página, en la misma pantalla. He dado clases gratis por la incompatibilidad. Es legal, nunca ha estado oculto, mis rentas son públicas desde 2015, con mis datos de mis cuentas bancarias o de mi coche. No pueden ser más transparentes. En cuanto a mis retribuciones soy un funcionario que ha pasado tres oposiciones de la administración general del Estado con la máxima transparencia. He desempeñado cargos de dirección en la administración y ese era el sueldo que yo cobraba antes de entrar ahí. No he venido a ganar dinero a la política y creo que intentar atacar por ahí, en algo que era conocido, solo tiene un motivo: que estamos en campaña y estoy vinculado al PP en Génova.

¿De qué se siente más orgulloso de haber hecho esta legislatura?

Haber sido una pequeña parte junto con mi equipo de la consejería que ha ayudado a que haya una Andalucía mejor y creo que Andalucía está mejor que cuando llegamos en enero del 2019. Haber sido parte de ese cambio, del que se decía que no podía ser, es una suerte que hemos tenido y tenemos que agradecer a quienes confiaron en nosotros. Ha sido algo histórico. Un gobierno donde no ha habido problemas y acabamos juntos.

Fíjese lo bien que han estado que Juan Marín está deseando repetirlo

Sí, es que realmente ha sido un gobierno en el que hemos trabajado conjuntamente y no ha habido problemas. La parte más triste ha sido la ausencia de Javier Imbroda, que ha hecho un trabajo excepcional. Ha sido difícil perder a la persona que tenía sentada a la derecha en el Parlamento y en el Consejo de Gobierno. Eso ha sido muy duro porque era una persona especial.