Decenas de personas sin hogar sufrirán la ola de calor en la calle

Varias decenas de personas sin hogar, entre 60 y 90, pasarán la noche y en muchos casos toda la jornada, incluidas las horas de más calor, en las calles de Córdoba, donde el ciclón Álex promete estos días poner a prueba la resistencia de la población, con temperaturas por encima de los 40 grados y sensación térmica de algunos más. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha elevado el aviso por altas temperaturas a nivel naranja para este viernes y sábado, cuando se espera que el termómetro alcance los 41 de máxima sin bajar de los 21 de mínima. Pero eso no será lo peor. Si se cumplen las previsiones de la Aemet, el calor irá in crescendo de aquí a mediados de la semana próxima, cuando se producirá una escalada hasta alcanzar el martes los 43 grados y el miércoles los 44, con mínimas de entre 21 y 22.

Con este panorama, no es de extrañar que las diez plazas de ola de calor de la casa de acogida municipal se hayan quedado cortas. Puestas en marcha a finales de mayo, con el primer repunte del mercurio, hace una semana que se completan todos los puestos habilitados para dar refugio a quienes no lo tienen. En el edificio de Campo Madre de Dios, los que tienen la suerte de entrar pueden tomarse un respiro haciendo uso de las duchas, comer, merendar, dormir la siesta o ver la tele entre las 13 y las 20 horas, antes de regresar a la calle. Según uno de los usuarios de este servicio, Francisco, un hombre de 69 años que lleva 37 en la calle, «el calor es mucho peor que el frío, al menos para mí, del frío te puedes librar con una o varias mantas, pero del calor no se puede escapar», explica. Este año no podrá huir a la costa como hacía cuando se encontraba mejor de salud porque tiene demasiados achaques y no se atreve, pero ha tenido suerte y cada día tiene su puesto reservado en la casa. Para evitar las largas colas que se formaban antes en la casa de acogida, en los últimos años se ha cambiado el sistema de acceso, de forma que tienen prioridad para entrar los que acudieron al recurso el día anterior, por lo que la mayoría repiten y solo cuando hay alguna baja puede entrar una persona nueva. Francisco dice que la calle está muy mal últimamente, que hay mucho peligro porque, según relata, «hay una banda de gente, que son andaluces, no de por ahí» --apostilla-, y que aprovecha cualquier descuido para quitarte las cosas». Por eso, él no duerme casi. «Me paso la noche andando de aquí para allá, por eso tengo los pies llenos de ampollas, hasta que refresca a primera hora de la mañana y entonces me echo un rato antes de venir para acá».

La directora de la casa pregunta si estaría dispuesto a irse a una residencia de mayores, pero, pese a que tiene azúcar y otras dolencias y a que duerme sobre cartones cada noche, él contesta rápidamente que no. «El día que no pueda moverme, no me importará, pero de momento estoy bien y quiero estar libre», sentencia convencido.

En la casa de acogida, la lista de personas que esperan plaza es interminable, igual que en la casa Madre del Redentor de Cáritas, situada en la Fuensanta, donde según su director hay casi 90 personas esperando que haya un puesto libre. La rotación en estos recursos es muy poca, ya que los que ingresan, salvo que se vayan por decisión propia o incumplan las normas y se les expulse, tienen derecho a permanecer dentro el tiempo que se necesite para cumplir los objetivos marcados por los trabajadores sociales para su reinserción social. Y eso siempre lleva mucho tiempo. Los que no pueden acceder a las 10 plazas de la casa de acogida tienen la opción de acudir al centro de día Casa Libertad, que gestiona la Fundación Prolibertas en la calle Sagunto y que está abierto todo el año. «Cada día vienen entre 30 y 35 personas», comenta Eduardo García, director del comedor trinitario, que en este momento reparte diariamente comida a unas 90-100 personas. «Hay quien se ha marchado ya a zonas de costa y otros han viajado al norte, pero este año las cifras todavía son bastante elevadas», asegura García. En las instalaciones de la muralla del Marrubial, los usuarios pueden hacer uso del ropero y las duchas para refrescarse.

Sin piscina

Lo que esperan todos y aún no ha empezado son las visitas a la piscina de La Fuensanta. «Cada año, tenemos 15 plazas para ir tres días a la semana», comenta el director, «pero estamos esperando que nos lo apruebe el Imdeec para empezar la actividad, una de las más demandadas».

Conciliar el sueño en la calle y con el calor no es tarea fácil. Raúl, un joven sin hogar, intenta buscar sitios frescos, al lado de alguna fuente o un parque, aunque cuesta dormir, afirma. A diario, reciben la visita nocturna de la unidad de emergencia social de Cruz Roja y Cáritas, entidades que se turnan para repartir en invierno comida y caldito y en verano pan, embutido, algo de dulce y, para que no se deshidraten, agua y gazpacho, además de un kit de higiene cada segundo jueves de mes. Ángel Luis Marcos, voluntario de Cruz Roja, asegura que el número de personas que duermen en la calle ha aumentado últimamente. «Atendemos a entre 60 y 70 personas de los que hay en calle, un 80% hombres y un 20% mujeres», comenta, «cada vez son más jóvenes, la edad media ha bajado a unos 30 años, aunque también tenemos un hombre de unos 80 años que lleva media vida sin techo». Según Ángel, no se quejan mucho. «Nuestra misión es acompañarlos y servirles de enlace si tienen algún problema, les cuesta abrirse, pero está claro que lo pasan muy mal en la calle estos días de tanto calor». H