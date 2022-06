La crisis con Argelia hace peligrar exportaciones cordobesas por valor de 24 millones

Esta pone de relieve, además, que en el primer trimestre del año las empresas de la provincia vendieron a Argelia productos por valor de 6,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 4% interanual y apunta a un posible cambio de tendencia (habrá que esperar a conocer lo que ocurre al cierre del año) respecto a las caídas de las exportaciones con destino a Argelia registradas en los años anteriores.

En esta actividad sobresale el cobre, que finalizó el 2021 con unas ventas cercanas a los 16 millones de euros. Acerca del impacto que esta crisis puede tener en el trabajo de la cordobesa Cunext Copper, su director de Administración y Logística, José María García, afirmó ayer que, «de momento, el departamento comercial está evaluando el posible impacto. No nos ha dado tiempo a tener información fiable», dado que Argelia anunció su nueva postura respecto a España el miércoles pasado.

La estadística de ICEX apunta que desde el 2014, cuando las exportaciones cordobesas a ese país alcanzaron los 85,5 millones de euros, las ventas han bajado un 72% y detrás de esta evolución ha estado, fundamentalmente, la caída del cobre.

El segundo puesto en el ranking de las exportaciones a Argelia es para otros productos químicos, con casi 3 millones de euros. El tercer producto más exportado el año pasado fue el algodón, con 1,2 millones de euros, y a este le siguieron los aparatos y material eléctricos, que reportaron 1 millón de euros, y las máquinas y aparatos mecánicos (donde se enmarca el frío industrial), con 933.490 euros.

En cuanto a lo ocurrido entre los meses de enero y marzo pasados, hay que destacar que en un solo trimestre casi se ha igualado la exportación de algodón realizada durante el año pasado, ya que ha superado el millón de euros, y la venta de muebles se ha triplicado y ha llegado a 457.000 euros.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y Mueble de Córdoba (Uniema), Enrique Fernández, señaló ayer que el sector está viviendo la crisis surgida con Argelia «con cierta preocupación, a la espera de ver qué tipo de relación queda finalmente con este país».

El conflicto se ha originado a raíz del cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental y su inclinación hacia el planteamiento de Marruecos. El presidente de la comisión de Industria y Energía de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Isidro López Magdaleno, destacó ayer que «España es un socio preferencial de Argelia, como proveedor y como cliente, exportando maquinaria, hierro, acero y materias plásticas, e importando gas. Es evidente que la paralización del mercado de gas argelino es un problema para nuestro país», admitió, apuntando que «confiamos en que se busquen soluciones lo antes posible».

El año pasado, las exportaciones cordobesas a los diferentes países alcanzaron un récord de 2.551 millones de euros y el comercio con Argelia generó, como se ha referido, 23,6 millones en ventas (lo que la sitúa en el puesto 15 en el ranking de destinos cordobeses) y apenas 1,3 millones de euros en importaciones.

«Lo que ocurre no tiene sentido»

Djamel Eddine Bouabdallah, empresario y presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español, afirma que «lo que está ocurriendo no tiene sentido», al ser preguntado por la suspensión del tratado de amistad y la congelación de las relaciones comerciales con España por parte de Argelia, una medida que fue anunciada el miércoles pasado como respuesta al cambio de postura del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental, que ahora se encuentra en la línea de lo planteado por Marruecos.

Esta decisión implica, entre otras medidas, la congelación de las domiciliaciones bancarias en operaciones que proceden o se destinan a España. En opinión de Djamel Eddine Bouabdallah, «cada uno tiene su interés en la región e intenta defenderlo, pero llegar a afectar a la economía no es una solución». De este modo, lamenta que «hay un intercambio seguro de años y años entre España y Argelia», pero en estos momentos «ambos gobiernos están cultivando esta escalada. Qué pena, los que van a perder son, en primer lugar, los empresarios. Todo el comercio está congelado. No podemos domiciliar una factura en un banco argelino. Ahora estamos buscando cómo seguir con la actividad. Todo el mundo va a hacer lo mismo». El responsable del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español comenta, a modo de ejemplo, que «empresas que tienen filiales en otros países, pueden trabajar con otra filial que no es española por el momento. Esto cuesta dinero, pero para mantener la actividad no hay otra solución».

Por esto, en declaraciones a este periódico señala que «llamo a ambos gobiernos a que vean cómo ir hacia un entendimiento y empezar un proceso de reconciliación».

Además de las consecuencias ya referidas, en el caso concreto de Córdoba la nueva situación está teniendo otros efectos como plantear incertidumbre sobre la misión comercial que el Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español tiene previsto realizar el próximo septiembre en la localidad de La Carlota. Su presidente apunta que «quería hacer una misión para mostrar a los empresarios argelinos las ventajas y posibilidades de invertir en Córdoba», aunque ahora desconoce si el proyecto será viable. Sobre el interés concreto por La Carlota, comenta que «hay muchas ventajas en impuestos y respecto a gastos de recursos humanos, etcétera».

Djamel Eddine Bouabdallah comenta que España importa productos semi industriales argelinos y, «sobre todo, gas y petróleo, principalmente, gas». En esta línea, detalla que en el 2021 compró a Argelia más del 42% del gas que se consume en el país y explica que «esto no corre peligro, porque España ha empezado a diversificar el suministro, pero el precio del gas argelino es más barato».