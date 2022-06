Córdoba sale de compras para asistir al gran circo organizado para la 'Shopping Night'

Quién iba a decir que la inspiración del circo, ese gran show de lo increíble, antaño atracción para las masas, serviría en plena era digital para definir una noche de compras analógica. Los comerciantes de Centro Córdoba atinaron cuando pusieron de lema a la noche El mayor espectáculo del mundo. Y es que, aunque en el circo ya no haya fieras, por prescripción legal, en la Shopping Night sí que las hay, aunque fieras humanas, de esas que sacan las uñas por conseguir el mejor precio, de las que se dejan la piel por obtener la mejor venta, por divertir al público o por la mejor foto electoral.

La idea era alcanzar o, a ser posible, superar las 100.000 visitas en esta Shopping Night (o Chopping o Soping, según quién lo diga), una meta a la que contribuyeron ampliamente los políticos de Córdoba de todas las administraciones, que han acudido masivamente a la inauguración de la convocatoria, retrasada un poco por el calor. Nadie ha querido perderse la noche del comercio de cercanías, aunque no ha sido posible a este periódico comprobar la aportación monetaria, en compras, que realizó cada uno de ellos. Lo que sí lanzaron fue el mensaje unívoco de apoyo al pequeño comercio y destacaron la necesidad de recuperar la alegría del consumo, por más que la inflación lo ponga difícil. El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta de la ciudad y de los propios comerciantes, que se han volcado con la iniciativa, duplicando la participación respecto a la última edición.

Espectáculos en la calle

Además de las fieras del comercio y la política, también ocuparon su lugar los verdaderos profesionales del circo, de los que dejan la boca abierta al público con sus piruetas, como el equipo de Alas Circo Teatro, en el Bulevar, o Abá Circo en Las Tendillas. Se suponía que el objetivo de la noche debía ser comprar, bueno consumir pero con moderación, de un modo sostenible y responsable. Esa fue la recomendación de las autoridades locales, aunque lo cierto es que había muchas distracciones, porque todo el Centro se llenó de gente y de grupos encargados de animar, como la charanga Los Anónimos por las calles y, sobre el escenario, Laura Gómez, que abrió fuego con su espectacular voz, y la banda Recovers después. Pero, puestos a dar espectáculo, quizás uno de los más entregados haya sido El Guapo, el peluquero de la calle Morería, que siempre destaca por sus montajes en este tipo de eventos. Esta vez sorprendió a los presentes con una plataforma giratoria con la que echar un dancing y grabarse un videoselfie con posibilidad de ambientación musical posterior. Una gran idea que se llevó a la gente a sus ascuas.

Un empujón para el comercio local

La tienda del Córdoba C.F. ha sido otra de las atracciones de la noche gracias a los descuentos del 50% aplicados a la ropa de temporada, que han hecho que los cordobesistas se pongan en cola para llevarse sus prendas favoritas y de paso, una copita de Viña Verde para el cuerpo. En otras tiendas, los clientes han podido degustar distintos vinos y tapeo variado. Entre bailoteo y risas, el que más y el que menos ha tenido que tirar de tarjeta y cash. La fecha se ha elegido bien, a principios de mes, para que haya un poco de margen para gastar antes de ver las orejas al lobo. La coyuntura favorable ha llevado a muchos cordobeses a dar un empujón al comercio local y agradecer la fiesta organizada comprándose algún trapito, unos zapatos con descuento o repostando líquidos y sólidos en algún bar o restaurante de la zona.

Los comercios del Centro se lo han currado. Todo hay que decirlo. Desde bien temprano, se les ha visto ultimando los preparativos para su día grande. Con mucho esfuerzo y un presupuesto de 43.000 euros, no solo han contratado a los músicos y demás animación sino que han ofrecido una decoración colorista, llena de globos y alegría encargada de mantener el buen ambiente para que a más de 300 tiendas les merezca la pena alargar la jornada de un viernes y mantener sus puertas abiertas más allá de la madrugada.

El calor llegó para quedarse

El calor, ay qué calor, no ha sido freno para los organizadores (que no tuvieron permiso para celebrar la Shopping Night la semana pasada y esta ha venido con ola de calor incorporada) ni tampoco para los consumidores, que huyendo de las altas temperaturas ha optado por refugiarse en las tiendas bajo el aire acondicionado. Tanto es así que, como manda una norma no escrita, las tiendas más pequeñas han vuelto a ser las que antes se llenen de público. Debe ser que la gente tiene claro que todo estaba preparado para garantizar el buen desarrollo de la fiesta, incluido el servicio de ambulancia que, desde Cruz Conde y San Nicolás, vigilando atentamente cualquier lipotimia, golpe de calor o incidencia de salud entre los asistentes al evento, o la Policía, presente por todas partes en cantidad abundante.

Con las mismas ganas de calle que en mayo y concienciados con la causa del comercio, centenares de cordobeses han salido a la calle para pasear por el Centro en busca de las mejores gangas. «Estaba deseando que llegara este día, ahora que ya no hay rebajas, me encanta la bulla de la Shopping Night con las calles llenas de percheros a rebosar de ropita», comentó Lorena, Visa y bolsa en mano, que confesó haber salido con su hermana Lola y su amiga María para comprarse el modelito que luciría después con el resto de la pandilla. «De momento, ya tengo un top precioso, a ver si encuentro algo más», aventuró.

Aunque las mujeres se lleven la palma en esto de las compras, la igualdad también se viene imponiendo en estos menesteres y muchos hombres han salido por iniciativa propia a picotear en las tiendas. Sobre todo los más jóvenes, tanto o más aficionados que ellas a renovar cada temporada por su fondo de armario. Libres de prejuicios, no les duelen prendas ir en grupo. «Estoy buscando un bañador chulo y mi amigo Luis me está asesorando», comentó entre risas Rafa, «me gusta que alguien me diga si me queda bien o no la ropa». Como tiene que ser, oiga.