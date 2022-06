Los caracoleros, en su salsa

Casi a mitad de junio, la temporada anual de caracoles se acerca a su fin en un año que ha supuesto un aliento para quienes regentan estos puestos en Córdoba. Tras dos años de pandemia en los que el sector se ha visto resentido, 36 establecimientos abrieron sus puertas a la normalidad en el mes de febrero en diferentes rincones de la capital. Este 14 de junio cerrarán con un balance claramente más positivo que los años anteriores. "No nos podemos quejar, dentro de lo que cabe. La pandemia nos quitó un poco de protagonismo, pero ahora ha estado bastante bien. Este año hemos tenido agua, lluvia, pero no ha impedido que la gente venga a comer caracoles", cuenta Javi, emcargado del puesto Caracoles La Magdalena y de dos más.

A pesar del incremento del consumo, Javi tiene claro que no llegan a las cifras de los años previos a la pandemia, sino que se quedan en un 80%. "Esta temporada es mejor que la del 20 y el 21, pero todavía parece ser que no se llega al nivel de las otras. Ni por asomo", explica. Y eso que, como reconoce, la Semana Santa, las Cruces de Mayo y los Patios de Córdoba "han movido mucha gente". "Pero no al nivel de antes", apostilla.

Para María, encargada de Los Patos I, "a peor no se podía ir". Pero, en su opinión, "este año la gente lo ha cogido con muchas ganas. Este año ha venido mucha gente de fuera también. Ha estado muy bien. Ha habido muchas maletas, que es lo que nosotros necesitamos", dice. Aunque también hecha en falta ahora a los estudiantes, unos clientes habituales que, con el curso terminado, regresan a sus casas. En lo mismo coincide Javi, que asegura que, en el barrio de La Magdalena, en mayo, todo "es turismo, turismo, mucho turismo".

Los precios, al alza

Este año, los caracoleros no han tenido que lidiar con la pandemia pero sí con una subida de costes que se ha reflejado en los precios finales para el consumidor. "Empezamos la temporada sin subir los precios, porque dijimos que después de la pandemia, mejor que no. Pero nos vimos obligados, porque nos subieron el caracol, los refrescos, la bombona…", cuenta Javi. Y precisa que "el kilo de caracol ha subido 40 o 50 céntimos del año pasado a este". En la misma situación se ha visto María y, como asegura, el resto de compañeros. Por un bollo de pan individual el año pasado le cobraban, explica, 11 céntimos, mientras que "ahora nos lo han puesto a 16". Entonces, eso se ha repercutido en la carta. "Han subido hasta el hielo", dice estupefacta.