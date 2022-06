El campeonato Barista Down de Andalucía celebra su séptima edición por la inclusión laboral

Este viernes ha tenido lugar la celebración del séptimo campeonato Barista Down de Andalucía, en el que diez jóvenes con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales han competido en dos equipos para demostrar sus habilidades como maestros en la elaboración del perfecto café. Se trata de un evento organizado por Down Córdoba y la empresa Cafento, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación de Córdoba, cuyo objetivo es visibilizar las capacidades que tienen los integrantes de este colectivo para incorporarse en determinados puestos del mercado laboral.

Antes de participar en el concurso, los diez jóvenes han recibido formación de parte de los profesionales de la Escuela Cafento, donde han aprendido a preparar espressos (cafés solos), cappuccinos decorados con la técnica del latte art y cócteles elaborados a base de café. Estos cursos intensivos, de tan solo cuatro sesiones, han bastado para que los participantes sorprendieran al jurado con un combinado caliente a base de café, chocolate y nata, o un cóctel de café helado con nata y concentrado de frutos rojos. Elaboraciones nada sencillas, que requieren de alto nivel de precisión en lo que respecta al gramaje del café o a la técnica para lograr la cremosidad adecuada de la leche, en las que los jóvenes concursantes demostraron gran dedicación y atención al detalle. Aroma Natural gana el campeonato Los equipos participantes han sido Sueño Barista; integrado por Antonio Espaliu Galan, Isabel Guijo Rubio, Pablo Torralbo Peinado, Adrian mellado Rodriguez y Lorenzo Conforto Sanchez y Aroma Natural; compuesto por Laura Sibaja Romero, Cecilia Ruiz Quiralte, Dadid Roca Llabres, Ana Maria Talaverano Villalva y Maria Isabel Serrano Castilla. El jurado, asesorado por personal hostelero, ha estado compuesto por el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara Pérez; la delegada de Reactivación Económica, Blanca Torrent; la concejala del PSOE, Alicia Moya; la delegada de Empleo de la Diputación, María Dolores Amo y el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López. Cada integrante del equipo ha tenido una tarea asignada, a saber: preparar los espressos, elaborar los capuccinos, realizar los cócteles y servir las bebidas a los jueces. Tras una reñida competición finalmente se ha nombrado ganador al equipo Aroma Natural, cuyos miembros han sido galardonados con unas prácticas en el Palacio de Congresos, en el ámbito de la hostelería. Entusiasmo por las oportunidades El acto ha estado presentado por Javier Moya, ganador del primer campeonato andaluz de baristas y quien ha logrado animar a los asistentes con un sentido alegado a favor de la inclusión. Junto a Moya ha estado Raúl, un chico con síndrome de down que logró una oportunidad laboral con la empresa Cafento y ahora trabaja como técnico de mantenimiento de cafetera en un taller de maquinaria. El ejemplo de Raúl ilustra la alta capacidad de aprendizaje, esfuerzo y superación de las personas con esta discapacidad quienes incluso llegan a superar en sus tareas a los empleados habituales. "La ilusión y el cariño que ponen estas personas a cada tarea que aprenden las hace idóneas para ciertos puestos de trabajo, por lo que deberíamos pedir a las instituciones que las tuviesen en cuenta porque realmente tienen mucho que aportar", ha declarado Javier Moya. Tal y como ha expuesto el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, "queda mucho por lograr en materia de igualdad"; realidad ante la que la delegada de Empleo la Diputación, María Dolores Amo, ha reiterado el compromiso de la institución por "seguir trabajando para que tengáis una vida plena en igualdad". El primero de estos campeonatos baristas se celebró en Galicia en el año 2012 y a este se han ido incorporando otros territorios como Asturias, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, habiéndose formado a más de un centenar de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales como expertas en el mudo del café y consiguiéndose las primeras contrataciones de algunas de las personas participantes. Se trata de una forma de derribar prejuicios, ya que las capacidades demostradas de estos participantes son capaces de sorprender con creces al consumidor medio.