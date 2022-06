La directora general de la Fundación Emet Arco Iris, Auxiliadora Fernández, espera que la sentencia del País Vasco que por primera vez reconoce la nacionalidad de una niña nacida en el tránsito migratorio de su madre desde su país de origen, en este caso Camerún, hasta España, siente un precedente para todos los niños considerados "invisibles" a ojos de la administración, ya que pueden permanecer años sin documentación que los identifique. "Sabemos que no va a ser tan fácil como para que todos los jueces concedan la nacionalidad automáticamente", afirma, pero el caso de Anna, la niña de 6 años que pasó por Montilla y ahora vive en el País Vasco, "será un precedente jurídico a tener en cuenta".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa no es firme todavía, por lo que aunque reconoce a la menor la nacionalidad española, aún cabe la posibilidad de que la Abogacía del Estado vuelva a recurrirla, como hizo ante el juzgado número 5 de San Sebastián. Anna nació en Marruecos, de camino a España y no fue inscrita allí. En España, el equipo jurídico de Odos intentó conseguir la nacionalidad de Marruecos y no fue posible. También se intentó tramitar con el país de origen de su madre, Camerún, y tampoco, así que solo quedaba solicitarla en España, el país en el que reside.

Según Auxiliadora Fernández, en este momento no hay ningún niño en el centro del proyecto Odos de Montilla que se encuentre en una situación similar. Sin embargo, la situación de Anna, que cruzó el Estrecho con su madre sin haber sido reconocida ni registrada previamente en ningún país, no es un caso aislado. Se estima que "cada año llega un centenar de niños en estas circunstancias a España", señala Fernández. El recorrido para llegar a esta sentencia ha sido largo. "Anna fue empadronada en Montilla porque el Ayuntamiento de esta localidad realiza este trámite con todos los niños que llegan con sus madres a partir del NIE que traen de la Policía", explica la directora de Emet Arco Iris, "pero muchos ayuntamientos no lo admiten, cuando se trasladaron al País Vasco para continuar su vida, con intención de permanecer en España, el Ayuntamiento de San Sebastián se negó a empadronarla, por lo que está escolarizada gracias al favor de Las Esclavas, pero sin ningún tipo de documentación que la identifique en España". Una vez la sentencia sea firme, será posible iniciar el trámite y conseguir que la niña tenga su documentación como ciudadana española.