130 establecimientos entre restaurantes, panaderías, hoteles y supermercados de Córdoba se han adherido desde el 2019 a la aplicación ‘Too good to go’, lo que ha permitido salvar de la basura más de 65.000 kilos de comida, según fuentes de la organización.

El procedimiento es sencillo, señalan, «solo hay que rellenar un cuestionario con unos datos básicos» tras lo cual los negocios se pueden crear su perfil y subir los packs sorpresa de excedente de comida. Se exige como requisito que los productos estén dentro de la fecha de consumo preferente o próximos a la fecha de caducidad y que estén en buen estado de consumo aunque tengan algún defecto estético. Los usuarios podrán adquirir los packs por un tercio de su precio de venta al público.