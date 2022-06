Urbanismo desbloquea el proyecto para las instalaciones deportivas del Círculo en la carretera del aeropuerto

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha desbloqueado un proyecto que lleva años en espera. Se trata de las instalaciones deportivas que el Real Círculo de la Amistad quiere construir en una parcela situada en la carretera del Aeropuerto, denominada finca de Santa Clara, y que se ubica entre el aeródromo y el río Guadalquivir. Hace más de diez años que el Círculo le tiene el ojo echado a estos terrenos con el objetivo de levantar un complejo deportivo para sus socios, que a lo largo de los años han utilizado otros clubes a través de convenios para poder usar sus instalaciones.

La novedad tampoco va a suponer que el complejo deportivo esté listo en breve, porque quedan algunos pasos administrativos por delante. En cualquier caso, en el consejo rector de la Gerencia se ha acordado por unanimidad requerir la inscripción en el registro de la propiedad del proyecto, toda vez que el proyecto de urbanización cuenta incluso con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos de la entidad que preside Salvador Fuentes.

Un proceso alargado en el tiempo

Por hacer memoria, a finales del año 2014 la asamblea de socios del Círculo de la Amistad acuerda la venta de unos terrenos que la entidad tenía en Turruñuelos de forma que hubiera suficiente dinero en las arcas como para no endeudarse con el nuevo proyecto deportivo. Ya se había puesto sobre la mesa la posible adquisición del Club Asland, algo que nunca llegó a hacerse efectivo.

Antes de esto, ya se procedió a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la implantación de instalaciones deportivas en la finca Santa Clara. En el año 2015, el consejo rector de la GMU aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del espacio, que todavía no es definitivo.

Y no lo es porque el proyecto de reparcelación no está inscrito en el registro de la propiedad, a pesar de estar aprobado desde hace ya siete años. Una vez esto ocurra, Urbanismo podrá dar el visto bueno al proyecto de urbanización y el Círculo de la Amistad podrá empezar con otros trámites, como la solicitud de licencia, para levantar el complejo deportivo. Según ha podido saber este periódico, el paso de inscripción en el registro no se había dado por permanecer a la espera de saber si se tendría licencia o no. Todo indica que esa licencia llegará pronto y que los trabajos podrán comenzar dentro de poco.

La parcela de la que dispone la entidad presidida por Pedro López Castillejo abarca más de 45.000 metros cuadrados, pero no se pretende ocuparla en su totalidad. Piscinas, pistas de pádel, de tenis, cocina, bar, aparcamientos... son algunos de los aspectos que incluirán las instalaciones cuando sean una realidad.