Las demandas de divorcio aumentan un 12% en Córdoba en un año

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el primer trimestre de este año en Córdoba aumentaron un 12% respecto al mismo periodo de 2021. Así, en estos tres primeros meses se registraron un total de 413 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios, frente a las 368 demandas del primer trimestre del año pasado, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De las 413 demandas de ruptura, 207 se corresponden con divorcios consensuados; 173, con divorcios no consensuados; 27, separaciones consensuadas; 5, con separaciones no consensuadas; y 1 con una nulidad matrimonial. En Córdoba, las rupturas matrimoniales con acuerdo (234) superan a las no consensuadas (178) en este primer trimestre. Al igual que ocurrió en el mismo periodo de 2021 con 204 disoluciones con acuerdo, mientras que en 164 casos no lo hubo.

Según los datos del CGPJ, en el primer trimestre del año pasado hubo 156 divorcios no consensuados, mientras que en el mismo periodo de este año ha habido 173, lo que supone un aumento de casi el 11%.

Para la diputada responsable de la comisión de familias del Colegio de Abogados de Córdoba, María Dolores Azaustre, este incremento en las rupturas matrimoniales sin acuerdo se debe a que hay «muchas personas afectadas por la crisis económica de la pandemia y eso les hace que sea muy difícil llegar a un consenso sobre cuestiones económicas». Se suele establecer -explica Azaustre- un mínimo vital de 150 euros por hijo al mes y. en muchas ocasiones, el otro cónyuge no se conforma y se acaba en el juzgado.

«La mayor conflictividad en los procesos de disoluciones matrimoniales es la custodia de los hijos y las pensiones», afirma la abogada, quien apunta que «la custodia compartida es una tendencia al alza, porque beneficia a los hijos el estar en compañía de ambos padres». Sin embargo, también concreta que hay que tener en cuenta la singularidad de cada caso, de cada familia, «hay que hacer un traje a medida para proteger a los menores».

Considera que la pandemia paralizó las demandas de divorcio por la incertidumbre que generó, pero que ahora «más o menos el número está estabilizado». Lo que sí percibe es que se está produciendo un gran incremento en las modificaciones de las medidas consensuadas en relación al pago de las obligaciones económicas e incluso cambios respecto a la custodia en exclusiva.

«La crisis económica está provocando muchas peticiones para rebajar la cuantía de las pensiones e incluso cambiar el tipo de custodia a la compartida», sostiene Azaustre.

Los datos del CGPJ respaldan la apreciación de la abogada, ya que en el primer trimestre de 2021 se abrieron 40 expedientes para modificar medidas consensuadas, mientras que de enero a marzo de este año han sido 61 los casos, una subida del 52%.