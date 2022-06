La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha exigido este miércoles en Córdoba respeto para el ocio de los jóvenes y ha prometido, si gobierna, eliminar los aspectos punitivos de la ley del botellón. En su visita a la capital cordobesa, la líder de esta formación ha mantenido un encuentro con jóvenes en el Jardín de Orive y ha expuesto a los medios en la plaza de la Corredera --entre fichazo y fichazo de dominó de fondo-- las líneas básicas de su programa respecto a la juventud. Rodríguez ha acudido al encuentro con los medios junto a la candidata de Córdoba, Marta Sánchez, quien ha recordado que en 2021 10.000 jóvenes cordobeses tuvieron que abandonar la provincia por falta de empleo y oportunidades de futuro.

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía también ha aludido a los problemas derivados del confinamiento y la pandemia entre los jóvenes, ya que algunos arrastran problemas de salud mental o tienen dificultad para relacionarse, situaciones que están también vinculadas, según Rodríguez, con la falta de alternativas de cultura y ocio. En este aspecto, ha defendido --ahora que empieza la temporada de festivales-- la obligación de que los organizadores de estas citas garanticen agua gratuita entre los asistentes, y ha propuesto otorgar «sellos de garantía social» para los comercios y establecimientos de hostelería «que cumplan con la normativa laboral e incluso la mejoren». También ha apuntado como necesaria «una apuesta por el desarrollo cultural y los bonos culturales, para que la gente joven tenga vida cultural y social».

Entre las reclamaciones de Adelante para este colectivo está que la Junta deje de contratar a empresas que exploten a los jóvenes para la prestación de servicios públicos, por ejemplo en las aulas matinales y en los comedores escolares, «pagándoles cuatro euros la hora»; o que se paguen ayudas para las empresas de base tecnológica que promuevan el retorno del talento joven, ese que ha tenido que salir de Andalucía.

Más plazas para Formación Profesional

Por otro lado, Teresa Rodríguez ha reclamado plazas públicas suficientes en la Formación Profesional y que se financien de manera adecuada a las universidades públicas, que han entrado «en una especie de Juegos del hambre» compitiendo entre ellas por la inversión.

La candidata ha comenzado su intervención solidarizándose con todos los colectivos en lucha en estos momentos en Andalucía, desde los trabajadores de Zumosol en Palma del Río, a los de la Agencia Amaya o el Plan Infoca.

En otro orden de cosas, Rodríguez ha admitido que su participación en el debate ha dado fuerza a la candidatura, al ser ella la que plantó cara a la candidata de Vox, Macarena Olona. La política roteña considera «asombroso» que el resto de las formaciones políticas no respondieran a lo que «esa señora (Olona) dijo en plató y en prime time». «Esperaba ser la primera y no la única de otras intervenciones respecto a las barbaridades que se dijeron allí», dijo para reflexionar sobre qué hubiera ocurrido si finalmente Adelante Andalucía no hubiera podido participar en el debate.