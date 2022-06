El temor a perder el empleo

El miedo a perder el puesto de trabajo es uno de los factores que influyen en la baja incidencia de las incapacidades temporales entre los trabajadores cordobeses, en opinión de los sindicatos CCOO y UGT que, además, apuntan que esta es una de las consecuencias de la precariedad del empleo de la provincia.

De este modo, el secretario de Salud laboral de CCOO, Aurelio Martín, afirma que «la alta tasa de temporalidad y el miedo a perder el empleo provocan que muchas personas trabajadoras vayan enfermas o heridas a trabajar y no exijan su derecho a una baja». Este responsable sindical denuncia que, «con frecuencia, personas con contratos temporales, cuando enferman o tienen un accidente, no solo no se dan de baja, sino que son despedidas y el empresario las sustituye por otras», a lo que añade que «hay muchísimos accidentes y enfermedades que deberían tener una baja corta (1 o 2 días), no se está declarando y las bajas no se dan.

Las empresas prefieren mandar al trabajador o trabajadora a su casa y no tramitar la baja, lo que hace que no tengamos una idea real de los accidentes y enfermedades laborales que existen». Por último, Aurelio Martín critica «las altas prematuras, personas que no habiéndose recuperado del todo son dadas de alta por las mutuas y organismos competentes, porque superan el tiempo establecido de baja para determinada enfermedad o lesión. Esto provoca a la larga nuevas bajas por recaídas y complicaciones que ya no son consideradas laborales, con las consecuencias negativas que ello tiene para la persona trabajadora», precisa.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT, Jaime Sarmiento, apunta que el aumento de la incidencia de las bajas laborales detectado durante el primer trimestre del año en Córdoba ha estado relacionado, entre otras causas, con la evolución de la pandemia de coronavirus.

Además, consultado por la situación del mercado laboral de la provincia, en el que se dan menos bajas pero de mayor duración que la media andaluza o nacional, comenta que «puede ser porque el trabajador tarda en cogerla, fruto del temor a ser sancionado o perder dinero». El secretario de Salud laboral de UGT apunta que «hay empresarios a los que no le gusta, pero no son todos».

En esta línea, valora que «los contratos indefinidos están aumentando, pero todavía existe precariedad y temor a perder el puesto. Córdoba es de las provincias con más paro y con salarios más bajos», recuerda.