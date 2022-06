La pandemia del coronavirus, las prejubilaciones y jubilaciones, más las vacantes no cubiertas de médicos de familia que se han registrado en los últimos años en Córdoba, han agravado el déficit de galenos existente en la atención primaria, denuncian el Sindicato Médico de Córdoba y CCOO. El Sindicato Médico estima que los centros de salud y urgencias de atención primaria de Córdoba necesitarían contar con unos 80 médicos y 20 pediatras más para paliar su falta de efectivos y CCOO indica que en la mayoría de centros de salud los facultativos tienen que asumir con frecuencia su cupo de pacientes y los de compañeros porque la falta de efectivos es habitual por las jubilaciones, vacantes y bajas no repuestas (ausencias laborales que con el covid se han incrementado mucho).

En otro orden de cosas, hace pocos días la Universidad de Córdoba (UCO) anunciaba que había hecho una oferta al Ministerio de Defensa para quedarse con la zona de acuartelamiento de La Trinidad por 2,45 millones de euros. Recuperar espacios prácticamente abandonados que, además, se sitúan en lugares tan emblemáticos como La Zona es algo que viene bien a toda la ciudad, y no solo a la institución que quiere hacerse con ese lugar, en este caso, la UCO. La Zona no es el único edificio que hay en Córdoba que pertenezca al Ministerio de Defensa o que haya pertenecido. Mucho se ha hablado durante los últimos años, por ejemplo, de Caballerizas Reales, que hasta hace poco eran propiedad de este Ministerio, pero que no tenían uso militar (el de depósito de sementales) desde hace muchos años. En el inventario de inmuebles castrenses que han ido perdiendo el uso, sea cual sea su propiedad, destacan sobre todo los antiguos cuarteles y zonas de reclutamiento. Antaño edificios que bullían de vida, la historia los fue dejando vacíos de actividad militar.

