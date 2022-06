Patrimonio militar: Del uso marcial al social

Hace pocos días la Universidad de Córdoba (UCO) anunciaba que había hecho una oferta al Ministerio de Defensa para quedarse con la zona de acuartelamiento de La Trinidad. La institución académica, que ya había mantenido conversaciones con el Ministerio de Margarita Robles, quiere recuperar el edificio, apenas sin uso, para cubrir las necesidades de ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras y, para ello, pone encima de la mesa 2,45 millones de euros. Recuperar espacios prácticamente abandonados que, además, se sitúan en lugares tan emblemáticos como La Zona es algo que viene bien a toda la ciudad, y no solo a la institución que quiere hacerse con ese lugar, en este caso, la UCO.

La Zona no es el único edificio que hay en Córdoba que pertenezca al Ministerio de Defensa o que haya pertenecido. Mucho se ha hablado durante los últimos años, por ejemplo, de Caballerizas Reales, que hasta hace poco eran propiedad de este Ministerio, pero que no tenían uso militar (el de depósito de sementales) desde hace muchos años.

Hay edificios históricos como el de Caballerizas, desde hace muy poco de propiedad municipal

En el inventario de inmuebles castrenses que han ido perdiendo el uso, sea cual sea su propiedad, destacan sobre todo los antiguos cuarteles y zonas de reclutamiento. Antaño edificios que bullían de vida, la historia los fue dejando vacíos de actividad militar. Las claves fueron muchas. Una de las más destacadas fue el fin de la obligatoriedad del servicio militar.

El Pacto del Majestic, firmado después de las elecciones generales del año 1996, incluía en uno de sus apartados poner fin a un servicio militar obligatorio que se remontaba en su historia hasta el siglo XVIII. El fin de la mili, que se llevó a efecto en el año 2001, ya empezó a vaciar estos espacios.

El fin de la mili y la concentración en la base del Muriano, claves para la pérdida de ese uso militar

En el caso de Córdoba y de la pérdida de uso militar en sus edificios, también tuvo mucho que ver la base de Cerro Muriano, donde empezaron a concentrarse unidades. Durante la Segunda República, el entonces ministro de Guerra, Manuel Azaña, adquirió para el Estado los terrenos al norte de Cerro Muriano, que actualmente ocupa la base militar. Antes de 1946 se establecieron en dichos terrenos unas instalaciones utilizadas de forma esporádica como campo de maniobras. Dichas instalaciones, precisamente, han sido muy conocidas por generaciones de españoles que realizaron el servicio militar allí, tal y como explica la Junta de Andalucía a través de su servicio de Estadística. En el año 1965 se ubican en Cerro Muriano y en Obejo los Centros de Instrucción de Reclutas (conocidos como CIR), creados por orden del 4 de diciembre de 1964, y que fueron un total de 18, uno por cada región militar excepto la I Región, con tres, y la II (que comprendía Andalucía Occidental y Badajoz) y la III Región, con dos. Su misión era recibir a los reclutas y darles una formación mínima en mes y medio de instrucción sobre orden cerrado, sobre las ordenanzas militares, armamento y práctica de tiro.

La lista la componen muchos cuarteles que fueron cerrando sus puertas

A día de hoy, Defensa sigue siendo propietaria de varios espacios en la ciudad, tengan o no uso militar. Es el caso del citado cuartel de La Trinidad, pero también se puede hablar de la farmacia militar de Lepanto, sin olvidar las Caballerizas Reales (pendiente aún de ciertos trámites administrativos).

Otros espacios, sin embargo, fueron propiedad del Ministerio de Defensa, pero ya pertenecen a otras administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento. Es el caso de parte del antiguo cuartel de Lepanto, que a día de hoy acoge una biblioteca o un centro cívico, o el antaño cuartel de artillería de Medina Azahara, que ahora acoge las sedes la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y de Sadeco. Todos ellos tienen en común su buena ubicación, o están en el casco histórico o una zona céntrica, y también su amplia extensión.

Cuartel de la Trinidad (La Zona) | Lope de hoces

De zona de reclutamiento a posible sede universitaria

Sin apenas actividad desde principios de los años 2000, el cuartel de La Trinidad, conocido como La Zona, ha vuelto a ocupar páginas de periódicos por el interés que tiene la Universidad de Córdoba en hacerse con el edificio. Situada entre la calle Lope de Hoces y la plaza de la Trinidad, La Zona era un espacio de reclutamiento para aquellos que tenían que hacer el servicio militar obligatorio. La Universidad no ha sido, ni mucho menos, la primera institución en echarle el ojo. El Ayuntamiento ya ha intentado en varias ocasiones negociar con Defensa para hacerse con un edificio de más de 6.000 metros cuadrados y situado en pleno casco histórico. Ahora queda por ver si el Ministerio y la UCO llevan a buenos términos un acuerdo por el que la segunda pone encima de la mesa casi dos millones y medio de euros para quedarse con el espacio con el objetivo, principalmente, de ampliar la Facultad de Filosofía. Las negociaciones parecen estar casi cerradas, pero se sabe que este tipo de acuerdos no suelen durar, ni mucho menos, poco tiempo.

Cuartel de San Rafael | Medina Azahara

Un cuartel de artillería que ahora es sede municipal

El antiguo cuartel de San Rafael es uno de esos espacios militares que, al perder el uso marcial, ha tenido un destino provechoso. El cuartel estaba situado en la avenida de Medina Azahara y se inauguró a principios del siglo XX, ampliándose después de la guerra civil con la absorción del desaparecido Stadium América. En este espacio se ubicaron las unidades de artillería del Ejército, concretamente, el Regimiento de Artillería número 42 (aunque cambió de nombre en varias ocasiones). Con la mudanza a la base de Cerro Muriano, el amplio espacio quedó sin uso, pero no por mucho tiempo. A principio de la década de los 2000 el Ayuntamiento se hizo con los terrenos. Ahora, los edificios son sede de dos de los entes más importantes del Ayuntamiento. Por un lado, está el edificio que es el cuartel central de la empresa municipal de saneamientos de la ciudad, Sadeco, y justo al lado se sitúan las oficinas de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). La zona constituye un importante eje urbanístico en la ciudad, con el Rectorado y la comandancia de la Guardia Civil al lado.

Caballerizas Reales | Casco Histórico

Más de 400 años de historia y vicisitudes

Las Caballerizas Reales son, posiblemente, el edificio de esta lista del que más se ha escrito a lo largo de los años y, sin duda, el que más historia tiene a sus espaldas. Construidas en el siglo XVI por orden del rey Felipe II, fueron levantadas con el objetivo de alojar y criar los mejores sementales y yeguas para obtener al caballo pura raza española. No fue hasta el siglo XIX cuando las Caballerizas pasaron de ser propiedad real a propiedad del Estado, quedando en manos del Ministerio de la Guerra (luego Ministerio del Ejército y, más tarde, de Defensa). Defensa continuó con el objetivo de la cría equina y allí tuvo su criadero de caballos hasta que, a mediados de los 90 del siglo pasado, ese depósito de sementales se trasladó a la localidad sevillana de Écija. Pocos años después, Defensa cede el uso al Ayuntamiento, que no ha logrado ser propietario del mismo hasta finales del año pasado. Los pasos administrativos necesarios para poder llegar hasta este punto han sido innumerables, pero ya puede decirse que Caballerizas es de la ciudad de Córdoba. Pero ojo, la cosa no ha acabado todavía porque debe culminar aún el proceso de expropiación para que el Ayuntamiento pueda inscribirlo en el registro de la propiedad.

Hospital militar | Agrupación córdoba

Uso social a falta de completar

El hospital militar de San Fernando está situado en la confluencia de las avenidas Almogávares y Agrupación Córdoba. Se levantó a principios del siglo XX formado por diferentes pabellones que, a día de hoy, siguen en pie. Tenía, sobre todo, uso militar, pero no era exclusivo. En su historia quedará grabado el 26 de septiembre de 1984. Ese día, hasta el hospital militar llegó herido de muerte Francisco Rivera Paquirri, estaba siendo trasladado desde Pozoblanco hasta el Reina Sofía, pero el de San Fernando quedaba más cerca. Más allá de hechos anecdóticos, el centro funcionó como hospital hasta mediados de la década del 2000. Defensa lo cedió al Ayuntamiento, que, a su vez, lo cede a distintos colectivos de la ciudad. En el año 2008, siendo presidente de la Gerencia de Urbanismo Andrés Ocaña, se firmaron las escrituras de los pabellones con la Cruz Blanca, CCOO, UGT y Acojer. A día de hoy hay pabellones ocupados, pero no todos. El proyecto más reciente viene del anterior mandato municipal de PSOE e IU y, aunque ha sufrido varias vicisitudes, todo indica que podría estar acabado este año. Ese proyecto pretende ejecutar un centro de emergencia habitacional con 15 habitaciones que, a modo de recurso temporal, se destinarán a familias que pierdan su casa de forma repentina.

Cuartel de Lepanto | Sagunto-Marrubial

Muchos metros, muchos usos y poca concreción

El antiguo cuartel de Lepanto o del Marrubial, como era conocido en la ciudad, es uno de los espacios del imaginario castrense más icónicos de Córdoba. Con más de 58.000 metros cuadrados, la primera piedra de este macrocuartel la puso el rey Alfonso XII en el año 1877. Por él pasaron unidades de Caballería hasta que, después de la guerra civil, fueron sustituidas por el cuartel de Infantería de Lepanto y, posteriormente, por el regimiento de La Reina, que desplazó sus unidades en 1935 desde Granada hasta las dependencias del cuartel de El Marrubial. Una vez desmilitarizado, los usos de sus distintos edificios son variados. La Casa Ciudadana, el centro cívico de Lepanto, la biblioteca, el centro de salud... los usos que se le han ido dando al antiguo cuartel no han sido pocos. Eso sí, el espacio no está, ni mucho menos, aprovechado y prácticamente la mitad de los terrenos está en ruinas. Es el caso de la farmacia militar, cuyo futuro, a pesar de todo lo que se ha hablado a lo largo de estos años, todavía es incierto y sin proyecto concreto a la vista.

Pabellones Militares | Rep. Argentina

Un hogar con arquitectura ‘top’

Las singulares viviendas que pueden verse en la avenida República Argentina, justo al lado de la gasolinera, fueron diseñadas por el arquitecto Calixto del Barrio da Gándara. El edificio se construyó en el año 1970 destinado a alojar a los jefes y oficiales de la plaza (estaba justo al lado del cuartel de San Rafael, el de artillería, pero también del de la Victoria, el de la Guardia Civil). Las viviendas eran grandes, algunas de hasta ocho habitaciones, para poder acomodar a las familias numerosas de principios del siglo XX. Es uno de los edificios más interesantes desde el punto de vista arquitectónico de todos cuantos salen en estas páginas. Cuenta Arquitectura Contemporánea que «el giro de 45 grados de sus líneas principales, la composición modulada, la fuerza de las formas cúbicas y el desfase alternativo de cada planta con respecto a la anterior, dotan al edificio de una expresividad volumétrica excepcional, reforzada por el dramatismo de las sombras» y añade que «la singular presencia de este edificio en Córdoba parece indicar una sintonía contemporánea de más avanzado alcance que la media proyectual de la época». Durante la década de los 2000 las viviendas, que eran propiedad de Defensa, empiezan a ser adquiridas por sus ocupantes.

Cuartel de San Fernando | Almogávares

Una historia que desaparece

Poco o nada queda del cuartel de San Fernando (o de los Santos Pintados, como se le conocía), al menos de forma física. Este cuartel fue construido durante la guerra civil para reparar vehículos motorizados del Ejército, de ahí que pasara a denominarse cuartel o parque de Automovilismo. Estaba situado, para hacerse una idea, frente a lo que hoy es la glorieta de los Almogávares (denominada de la Ciudad de Núremberg). Se puso en marcha con más de 1.000 trabajadores y allí estuvo hasta el año 1987, cuando empieza su traslado hasta El Higuerón, que culmina un año después. Allí se mantiene el ahora denominado Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2. En el lugar donde estaba el cuartel hay levantados varios bloques de viviendas. Como curiosidad, al cuartel se le empezó a denominar de los Santos Pintados por su ubicación. Desde Ollerías hasta la Cruz de Juárez, hacía esquina la Huerta de San Cayetano, donde antiguamente había un humilladero conocido en la ciudad como de los Santos Pintados (santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz). No son pocos los cordobeses que aún nombran a esta zona con dicha denominación, aunque el humilladero se fue perdiendo, como también desapareció el cuartel.