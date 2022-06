Expomarca Mujer, un certamen que va a más

Este año se muestran más ilusionadas. Son dos días de feria y el tiempo acompaña, no como en la edición anterior cuando la lluvia les complicó la tarde. El Jardín Botánico de Córdoba tiene una pinta estupenda y el colorido de los expositores de la feria Expomarca Mujer le hace ser aún más atractivo para la visita.

A lo largo del paseo central del recinto se exhiben los 120 ejemplos que muestran la capacidad emprendedora y de gestión que tienen las mujeres. No falta de nada. Desde la belleza hasta las placas solares, desde el gabinete de sexología hasta la organización de eventos. No hay actividad que no esté presente, porque no hay ámbito que no tenga ya, por fortuna, presencia femenina, “hasta el de las nuevas tecnologías y la comunicaciones”, explica Inmaculada Pérez, presidenta del Foro de Mujeres Empresarias y Profesionales, que se muestra ilusionada y convencida del éxito del certamen. Y entre todo ello, exhibiciones y pases de moda, talleres de distintas disciplinas, masajes y peinados en directo y reparto de propaganda.

Una propaganda que rivalizaba en la mañana de este sábado con la que venían a difundir los distintos grupos políticos con aspiraciones a la Junta o sus representaciones locales. Así, se podría decir que recorrieron la zona expositiva hasta tres comitivas distintas. La primera y principal, encabezada por el alcalde, José María Bellido, y la presidenta del foro organizador, acompañados de los concejales de todos (o casi) los grupos municipales. Pero poco después, digamos tres o cuatros estands más atrás, repartían saludos a diestra y siniestra el vicepresidente nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, y el candidato cordobés de la formación naranja, Ángel Pimentel, junto a un nutrido grupo de militantes y cargos públicos. El tercer grupo que se podía ver recorriendo Expomarca Mujer correspondía a Vox, algunos de cuyos representantes también se desplazaron hasta la Avenida de Linneo para no faltar a la cita del sábado.

Y entre tanto, las empresarias cordobesas seguían a lo suyo, en el convencimiento de que la feria será todo un éxito. Así al menos lo cree Lucía Rodríguez, veterinaria de profesión e integrante del Foro, que considera muy positiva la iniciativa, “porque está muy bien organizada y vemos que cada año va a más”. Lo dice una empresaria que ha participado en las tres ediciones que ya se han celebrado y recuerda que “cuando lo hicimos en la Diputación éramos unas 70 y vamos ya por 120”. Este año, indica, “lo tenemos todo a favor, son dos días de feria y hace buen tiempo”, con lo que las expectativas no pueden ser mejores.

El tránsito de visitantes no cesa y la mañana avanza entre los olores propios del jardín y los que proporcionan los jabones, las cremas, las mieles o la gastronomía y el hilo musical que nos conduce hasta la zona infantil, el lugar donde acaban todos los pasos de quien haya decidido visitar el evento acompañado de menores. Un ejemplo más de que Expomarca es un fiel reflejo de la actividad social y económica de Córdoba, una provincia que, cada vez más, se escribe en femenino.