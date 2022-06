La candidata número uno del PSOE por Córdoba para las elecciones al Parlamento andaluz, Isabel Ambrosio, ha participado este sábado en un reparto de propaganda electoral en el mercado de Ciudad Jardín en el que ha anunciado la propuesta de este partido de "no solo contratar de nuevo a esos 8.000 sanitarios que han sido despedidos, sino seguir ampliando" la plantilla.

Isabel Ambrosio ha afirmado que "la sanidad está en un momento muy delicado y necesita un gran pacto, ese gran pacto es el que ofrece Juan Espadas y el PSOE de Andalucía". Además de la medida ya referida, esta labor en materia sanitaria incluiría la garantía de invertir, como mínimo, el 7% del PIB en este área; la mejora de la atención primaria, limitando a 48 horas el tiempo máximo para ser atendido por el médico de familia; y la fijación de otros plazos máximos como los tres meses para ser atendidos por el especialista y las cinco semanas para someterse a una cirugía ambulatoria.

A esto ha añadido la "modernización y actualización de nuestra estrategia en materia de salud mental", precisando que "la pandemia ha dejado a las claras que tenemos dificultades para readaptarnos a ciertas circunstancias".

Cuatro centros de salud y el Materno-Infantil

De otro lado, Isabel Ambrosio ha aludido al número uno de la candidatura del PP por Córdoba para las elecciones autonómicas, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y ha destacado que en su programa electoral aparecía la reforma del hospital Materno-Infantil del Reina Sofía, y la construcción de centros de salud en Alcolea, Villarrubia, Levante-Rescatado y Mirabueno-Naranjo, mientras que en el resto de la provincia también habían adquirido compromisos.

Sin embargo, "no se ha dado ni un solo avance en materia de infraestructuras" y, a su juicio, "hay que dar alguna explicación", porque "la pandemia no puede ser la manta que todo lo tapa". Ambrosio ha aseverado que en los últimos tres años, en cambio, "se ha despedido a sanitarios que formaban parte del sistema y los refuerzos no se han mantenido", una situación a la que se ha añadido el "debilitamiento del sistema sanitario público derivando recursos a la sanidad privada".

La cabeza de cartel del PSOE por Córdoba ha asegurado que después del mandato del PP y Cs en la Junta de Andalucía la comunidad autónoma "hoy es más pobre y tiene muchos más debilitados sus servicios públicos".

A la cola en calidad asistencial

De este modo, la número uno de la candidatura socialista ha explicado que en este periodo "Andalucía ha recibido más recursos económicos que nunca por parte del Gobierno de España", pero también "ha sido la etapa de nuestra historia en la que peor se ha gastado". Así, ha desgranado que "después de Madrid, Andalucía es la segunda comunidad autónoma en derivar recursos públicos a la sanidad privada".

También ha lamentado que "hemos conseguido ponernos en el vagón de cola cuando hablamos de inversión por habitante en materia sanitaria, solo nos supera la región de Murcia, y en el caso de la calidad asistencial de los servicios sanitarios, Andalucía está la penúltima".

Ambrosio ha criticado que, "con todo este escenario, el señor Moreno Bonilla se deja caer ayer con su medida estrella en materia sanitaria, que no es ni más ni menos que conseguir televisión y wifi gratis dentro de los hospitales. Tendrían que empezar por pedir disculpas por no haber cumplido con los compromisos sanitarios en esta ciudad", ha reivindicado.

En el reparto electoral realizado en Ciudad Jardín, la cabeza de lista del PSOE ha estado acompañada por el número dos de la candidatura, Antonio Ruiz, la senadora María de los Ángeles Luna y el diputado provincial Víctor Montoro.