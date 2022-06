El precio de la gasolina y el gasoil sube 70 céntimos en Córdoba en un año

El precio de la gasolina y el gasoil, una de las pesadillas del sector del transporte desde hace meses, ha subido casi un 50% en un año, 70 céntimos más de junio del 2021, cuando costaba 1,21 céntimos el diésel y 1,35 la gasolina, a junio del 2022, que ha empezado con 1,87 y 2 euros de media, respectivamente. Si comparamos la evolución de las tarifas medias a lo largo del 2021 en Córdoba con lo ocurrido de junio a junio, se observa la velocidad en la subida registrada desde que estalló la guerra en Ucrania y con ella el in crescendo en las gasolineras. Según el análisis del portal dieselogasolina.com, a lo largo del 2021, el precio de la gasolina 95 subió 24 céntimos, pasando de 1,08 euros/litro en enero a 1,32 euros en diciembre. El diésel registró un incremento similar, de otros 24 céntimos, ya que empezó el año a 1,21 euros/litro y lo acabó a 1,46 euros/litro. El año 2022 ha iniciado el cambio de tercio con fuerza, ya que en solo seis meses se ha producido una subida de 50 céntimos respectivamente, el doble de lo que se cuantificó en todo el año anterior.

El principal subidón se produjo entre febrero y marzo, 30 céntimos de golpe en ambos surtidores, lo que generó las protestas de transportistas en todo el país que finalmente llevaron al Gobierno de España a subvencionar con 20 céntimos por litro la compra de combustible. Desde el 1 de abril, fecha en la que se empezó a aplicar esta medida, el comportamiento de los precios ha sido ligeramente distinto según cada caso. La tarifa del gasoil, que sigue lejos de los precios del año pasado y a enorme distancia de los anteriores a la pandemia, ha aumentado 8 céntimos desde abril, situándose actualmente en 1,87 euros/litro de media. Por su parte, el de la gasolina crece a mayor velocidad y en tres meses ha subido 20 céntimos, diluyendo así por completo la cantidad subvencionada por el Gobierno.

Los propietarios de estaciones de servicio de Córdoba también están sufriendo la situación. Según Juan Moreno, miembro de la asociación de gasolineras, la subida del combustible ha reducido los márgenes de beneficio, lo que complica la compra de los camiones con los que se reponen los depósitos. «Desde abril, un camión cuesta 15.000 euros más», explica. Además, el consumo ha caído en torno al 15% porque el aumento del precio es tan brutal que muchos usuarios no pueden afrontar el gasto», comenta convencido. Esto les ha obligado a intentar reducir el margen para intentar ser competitivos, «pero no salen las cuentas», comenta, al tiempo que recuerda que «la comisión por litro es de 8 o 10 céntimos y no solo tenemos que afrontar el pago de los camiones sino adelantar las bonificaciones». En su opinión, «la única solución sería tener un mercado más abierto, sin marcas que actúen como intermediario, para negociar precios más ajustados, pero no prevé que el precio baje. «Hay gasolineras que han tenido que cerrar porque los costes se han disparado», explica, «y muchas, sobre todo, en pequeños pueblos que han tenido graves dificultades para adaptar sus sistemas informáticos a la gestión de bonificaciones, la subida del combustible ha sido un varapalo también para nosotros».

La Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco) ha valorado positivamente el anuncio de la prórroga en el descuento de 20 céntimos aplicado por el Gobierno desde el 1 de abril. Según Tomás Aranda, presidente de la asociación de transportistas de Córdoba, «todo lo que suponga un ahorro siempre será bienvenido, aunque el problema es que desde abril, el precio de la gasolina ha seguido subiendo hasta comerse por completo el descuento».

Lo que está ayudando más a los camioneros es la ayuda de 1.250 euros prevista en el plan de choque del Gobierno que hasta ahora calculan ha recibido en torno a la mitad de los que la han solicitado en Córdoba. La cuantía de esta subvención depende del tipo de vehículo utilizado por el transportista. Los camiones y vehículos pesados perciben 1.250 euros mientras los autobuses pueden ingresar 950 euros; los vehículos ligeros, furgonetas y ambulancias, 500 euros y los taxis y vtc, 300 euros. «Muchos camioneros la han cobrado ya y hay otros que están esperando porque la burocracia va lenta o porque la han solicitado más tarde o están ahora en ello», comentó el presidente de la asociación, que prevé que el 80% de los que se dedican a esta profesión la ingresen. En su opinión, esta ayuda extra ha sido fundamental para afrontar el sobrecoste del combustible. Los camioneros están aplicando además la cláusula del gasoil, que permite a los transportistas subir los precios a sus clientes si el coste se incrementa. «De momento, estamos saliendo así del paso, aunque somos conscientes de que esas subidas están teniendo repercusión en los precios finales de los consumidores, que son los más perjudicados», comenta Aranda, que asegura que el escenario al que se enfrentan «está lleno de incertidumbre».