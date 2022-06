El sindicato de enfermería Satse ha rechazado firmar el nuevo convenio colectivo de clínicas privadas de Córdoba, cuya negociación concluyó el pasado día 12 de mayo, "con muy escasas mejoras respecto del anterior y representando un claro agravio a los convenios propios y autónomos que tienen por ejemplo los hospitales privados de Cruz Roja y San Juan de Dios", denuncia el sindicato en una nota de prensa. Satse destaca este último "por sus condiciones laborales y retributivas sustancialmente mejoradas respecto del Hospital Cruz Roja y muy por delante el Hospital QuirónSalud de Córdoba".

El nuevo convenio colectivo de clínicas privadas de Córdoba mantiene la jornada laboral anual en 1.792 horas, la cual solo ha disminuido en 8 horas al año desde hace 14 años. El complemento de turnicidad solo contempla 37,5 euros al mes por realizar tres turnos completos que conllevan seis jornadas nocturnas de 10 horas cada una y, por supuesto, "se ve obligado a realizar 1.792 horas de trabajo anual", asegura Satse.

"Por otro lado no se contempla mejora retributiva alguna por trabajar en domingo, mientras que por ejemplo el Hospital San Juan de Dios sí reconoce un plus salarial de 24,42 euros por cada domingo y para todas las categorías profesionales. Al mismo tiempo mientras el convenio de clínicas privadas solo recoge 13,35 euros para los enfermeros/as y fisioterapeutas por trabajar los días 25 de diciembre y 1 de enero. En el Hospital San Juan de Dios está establecido 72,75 euros para los días 24 de octubre, 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.

Continúa Satse afirmando que el nuevo convenio colectivo de clínicas privadas de Córdoba "tampoco recoge como mejora para los trabajadores el plus de antigüedad, ayudas por estudios, ayudas por hijos, plus de transporte, plus por realizar jornada anual completa sin incidencias y plus de peligrosidad; aspectos todos ellos que por ejemplo sí existen en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba".

En cuanto a las vacaciones, el convenio de clínicas privadas canaliza su disfrute en el periodo estival, mientras que por ejemplo en el Hospital San Juan de Dios se premia con días adicionales de vacaciones el disfrute de las mismas los meses de enero, febrero, marzo, abril y diciembre".

En definitiva, Satse considera que este nuevo acuerdo laboral "mantiene una precariedad inaceptable", máxime en unos momentos sociales que "imponen un incremento sustancial de productos esenciales y básicos para la vida, con un incremento del IPC que lo sitúa actualmente por encima del 8%".