Primer día de campaña del PSOE en Córdoba: A por los indecisos

"Venga, que hay que comerlos"... "Esto, sin chocolate"... "Acaba uno engollipado" ("lleno hasta el gaznate", según la definición del diccionario de la RAE). Este viernes ha comenzado la campaña electoral para los comicios andaluces que se celebrarán el próximo 19 de junio y, en uno de sus actos, candidatos y otros compañeros del PSOE de Córdoba han aprovechado para compartir unos churros (que estaban "buenísimos") y coger fuerzas antes de realizar un reparto de propaganda electoral en la plaza del Medio Día y el mercado del Sector Sur.

La pre campaña ha sido muy intensa, pero los candidatos se acercan a los vecinos con ilusión. "Llevamos meses escuchando a todos los colectivos y lo hemos reflejado en el programa electoral", ha afirmado Ana Romero, número tres de la lista del PSOE por Córdoba para el Parlamento andaluz y alcaldesa de Montoro.

"Tenemos 14 días para convencer al 30% que todavía no sabe qué votar. Nuestro objetivo es convencerlos de que Andalucía está hoy muchísimo peor que hace tres años. Nos comprometemos a mejorar la sanidad pública, con 48 horas para que te atienda el médico de cabecera; la educación, si tenemos menos niños, lo lógico es mejorar la calidad con menos ratio en las escuelas, y sabemos cómo están nuestros mayores esperando meses y meses para la dependencia. Nos comprometemos a mejorar los servicios públicos", ha destacado.

Si la encuesta realizada por el CIS daba ayer jueves la victoria al PP en Córdoba y Andalucía, Ana Romero ha reivindicado que "la única encuesta que vale es la del 19 de junio".

En su atención a los medios de comunicación, ha sido acompañada por miembros del PSOE cordobés y por el diputado en el Congreso Antonio Hurtado, quien ha destacado que "es el momento de demostrar, votando a Juan Espadas, que hay una alternativa al Gobierno andaluz, una alternativa que vigoriza el bienestar social, los servicios públicos, que transforma y que recupera todo lo desandado. Y que lucha contra la corrupción. Creemos necesario que Juan Bravo (consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía) dé cuentas de los 124.000 euros que está cobrando de forma irregular", ha asegurado.

"Son todos iguales"

En la plaza del Medio día, algunos viandantes observaban con curiosidad la actividad de los candidatos. "Ya vamos a empezar a dar la matraca. Estoy cansada de ellos y de todos. Prometo, prometo y cuando llegan, cuatro pinceladas y poco más", ha opinado María Teresa, que estaba esperando el autobús. Esta cordobesa ha asegurado que "voy a votar, claro que sí", aunque también ha lamentado que "al final, pactan y no sale lo que uno quiere, sino lo que le interesa a ellos".

Dando de comer a las palomas se encontraba Alfonso Cerda, quien señala que sufre "el grado máximo" de discapacidad porque de pequeño tuvo poliomielitis y también debido a "errores médicos". "Tengo 69 años y desde que comenzó la democracia he votado a la izquierda. No he cambiado, han cambiado ellos. En muchas cosas, no me identifico con los partidos de izquierda", ha lamentado.

De este modo, en su opinión "las clases más pobres han votado ahora a la derecha porque están hartas de esperar a que la izquierda haga lo que promete. Es verdad que reparten un poco más la riqueza, pero se duermen en los laureles, no nos escuchan", ha criticado. Alfonso ha admitido que "está uno aburrido. Mienten más que hablan y no se acuerdan de los barrios nada más que cuando llegan las elecciones. Este barrio está abandonado, hay pocos barrios como Sector Sur en Europa", ha apuntado.

Este vecino ha hecho referencia, así, a los resultados del informe Urban Audit, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y fue publicado a finales del pasado mayo. Este estudio indica que Sector Sur ocupa el undécimo lugar de España en el ranking de los barrios más pobres, con una renta media anual por habitante de 8.100 euros.

Otra vecina, que ha preferido no facilitar su nombre, ha anunciado que todavía tiene que pensar el sentido de su voto. "Son todos iguales. Todos quieren llegar al poder. Prometen mucho y no hacen nada. Cada cuatro años es lo mismo", ha manifestado.