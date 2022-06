El grupo municipal socialista ha denunciado este miércoles la gestión de la Feria de Córdoba por parte del Ayuntamiento que, según el concejal José Rojas, "ha deteriorado la convivencia en una Feria que ya no es para todos, con espacios diferenciados que en ediciones anteriores habíamos compartido".

A este respecto, el representante socialista ha criticado la disminución del número de casetas familiares en favor de las casetas discoteca en las que se han producido numerosas detenciones e incidencias con los porteros. Según Rojas, esta edición ha contado con 5 disco casetas más que en la edición anterior a la pandemia mientras que las familiares, 30 en 2019, han pasado a ser 25. Un panorama al que se suma el alto coste de los recintos por el cual "no han tenido acceso a la feria las familias más humildes", ha resaltado el representante socialista, quien achaca al gobierno municipal su "falta de intervención para abaratar costes con sus propios recursos".

Según los socialistas, la coalición de PP y Cs ha desaprovechado los dos años que han tenido para planificar un recinto que ha quedado "desdibujado, con zonas aisladas y poco comunicadas con el resto". A esto se suma una "falta de iluminación, de decoración y de vistosidad que la celebración ha mantenido en otras ediciones", ha añadido Rojas, tras hacer referencia a las inversiones llevadas a cabo desde urbanismo para mejorar la pavimentación del Arenal y que no se han podido culminar a excepción de la calle que separa la zona de casetas con la Calle del Infierno. "Por no haber, no ha habido ni toldos ni aspersores con los que mitigar los días de calor", ha declarado José Rojas.

A este respecto los socialistas inciden, además, en el hundimiento de los acerados por la mala canalización de las aguas, así como en el corte de luz, de cinco días de duración, que afectó a las viviendas ambulantes de los feriantes y familiares, quienes estuvieron cinco días sin luz.

Macrobotellón

Por otro lado, el PSOE alude a la mala gestión de un macrobotellón sin aseos ni papeleras, resultado de "querer integrar a los jóvenes en el recinto sin medidas adecuadas". Este aspecto, junto con el balance de todo lo anterior, ha dado lugar al "deslucimiento" y a la "pérdida de naturaleza" de una "Feria muy esperada tras la pandemia, que tiene una reseña económica importante para Córdoba" y que en esta ocasión "no ha contado con una proyección al exterior como en anteriores ediciones" lo que es signo de "la festividad que nos está dejando el gobierno encabezado por Bellido", ha añadido Rojas.

El debate de acortar la Feria

Respecto a la posibilidad de reducir la duración de la festividad, los socialistas creen que es prematuro realizar esta valoración sin tener un conocimiento más exhaustivo del impacto económico de esta edición y sin una reunión con las asociaciones de caseteros para dicha valoración.

"Nosotros estamos abiertos a participar en el debate, aunque sería conveniente debatir con la ciudadanía y con los empresarios", ha comentado al respecto José Rojas, quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir el espacio de las casetas familiares para "reducir los precios" y así crear casetas más accesibles a la realidad económica de otras familias.