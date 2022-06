Delegados y delegadas de CCOO de Andalucía han comenzado en Córdoba una formación sobre Elecciones sindicales y Negociación Colectiva con las que el sindicato busca que su activo conozca las herramientas que pone en funcionamiento el nuevo acuerdo de reforma laboral para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en las empresas.

Según informa el sindicato, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, que ha inaugurado las jornadas junto a su homóloga en Córdoba, Marina Borrego, ha dejado claro que “en CCOO creemos en el derecho a la formación y la reivindicamos como instrumento para mejorar las condiciones de trabajo”. De hecho, la dirigente ha defendido que “la formación es un elemento clave para mejorar, al igual que lo es que los trabajadores estén organizados en los centros de trabajo y tengan representación. En las empresas donde hay representación sindical las condiciones laborales son mejores porque hay mayor capacidad de negociar con la empresa dichas mejoras”, ha aseverado.

López Marín ha sido especialmente crítica con el Gobierno andaluz y el empresariado en materia de formación y ha recordado que la falta de formación “es otra carencia en Andalucía porque ha estado paralizada y, pese a que de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras han salido más de 1.800 millones, se han puesto 20 millones escasos en estos años para formación, con el lastre que eso supone para el avance de Andalucía”.

Crítica también de las dirigentes sindicales a la actitud empresarial en el ámbito de la negociación colectiva. “Estamos asistiendo a una subida desorbitada de precios por encima del 8% que no va acompañada de una responsabilidad empresarial con propuestas de subidas raquíticas y vergonzantes que se sitúan entre el 1 y el 1,5%. Si suben los precios tienen que subir los salarios y tienen que hacerlo con la cláusula de garantía salarial para que los trabajadores y trabajadoras no perdamos”. Ante eso, la dirigente ha lanzado un mensaje claro al empresariado: “o hay reparto de la subida salarial o habrá conflictividad laboral en las empresas. Se le han dado ayudas públicas millonarias a las empresas y no es posible que suba todo menos los salarios”.

“Cuando no firmamos un convenio colectivo es porque este no recoge mejoras para los trabajadores y trabajadoras. No firmamos convenios que perjudican a los trabajadores y trabajadoras porque los trabajadores y trabajadoras queremos trabajar para vivir, no vivir para trabajar y algunos empresarios y empresarias lo que quieren son esclavos, que trabajen muchas horas, cobren poco y coticen nada. Si se cumpliesen los convenios, la jornada y pagasen los salarios no faltarían profesionales. Que dejen ya de repetir una mentira para convertirla en verdad”, ha reclamado López Marín.

Por último, ambas dirigentes han insistido en valorar el nuevo acuerdo de reforma laboral como un “avance muy importante para los derechos de los trabajadores y trabajadoras que los sitúa en el centro nuevamente y le otorga el papel que le corresponde a la representación sindical en la empresa”, ha explicado Borrego.