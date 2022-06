Casi 130.000 cordobeses han recibido ya la devolución de la Renta

Un total de 129.393 contribuyentes cordobeses han recibido hasta la fecha la devolución de la Renta, por un importe de 72,8 millones de euros, dentro de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2021, lo que supone que han sido abonadas el 81,68% de las solicitudes de devolución realizadas y el 75% del importe pendiente de devolver para su devolución. Según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, hasta la fecha se han presentado 220.500 declaraciones de la Renta en Córdoba, de las cuales 158.422 saldrían a devolver, lo que representa el 71,8% del total.

Superados los dos primeros meses de campaña del IRPF, en España, 7.399.000 contribuyentes han recibido la devolución, por un importe total de más de 4.895 millones de euros. La Agencia ha abonado un número equivalente de devoluciones a las del año pasado en las mismas fechas, pese a que las presentaciones con solicitud de devolución descienden ligeramente, un 1,6% en número y un 1,7% en importe.

En paralelo, se han presentado ya más de 2.966.000 declaraciones con resultado a ingresar (+9%) por parte de contribuyentes que han optado por agilizar la presentación, ya que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña. La campaña alcanza en este momento su tercio final y, en total, ya han presentado su declaración por vías no presenciales 12.990.000 contribuyentes, 164.000 más que el año pasado en las mismas fechas (+1,3%).

En el conjunto de la campaña está prevista la presentación de 21.921.000 declaraciones, un 0,9% más que el año pasado, y de ese total se espera que 14.350.000 den derecho a devolución (dos tercios del total y un 1,1% más que el año anterior) por un importe estimado de 11.122 millones de euros (5,8% más). También se prevén 5.971.000 declaraciones a ingresar (un 1,5% menos), por importe de 13.400 millones de euros.

En cuanto a las vías de presentación, además de la página web de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es) como canal telemático principal, se han presentado también más de 365.000 declaraciones a través de la aplicación móvil de la Agencia (+1,6% que el pasado año), de las cuales 264.000 se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los cuales la ‘app’ ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

Empieza la atención presencial pero con cita previa y control de aforos

A su vez, desde este martes 1 de junio, la Agencia Tributaria complementa esta asistencia personalizada por teléfono con el habitual servicio de confección de declaraciones en las oficinas previa cita, que prestará en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con aplicación de medidas de distancia de seguridad y control de aforos, la asistencia en oficinas se seguirá prestando con un esquema de apertura progresiva, de forma que se pueda ajustar la capacidad de absorción que tengan los centros de atención. Por lo tanto, y al igual que en los años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes. En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio ‘Le Llamamos’, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda. Según el Ministerio de Hacienda, en años pasados, de las citas concertadas con más de una semana de antelación el contribuyente no se presentaba en más de un 25% de los casos.

Quiénes no están obligados a declarar

En términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 14.000 euros anuales.

Ambos límites siguen siendo válidos para no declarar si el contribuyente cuenta, en su lugar, o además, con los siguientes rendimientos íntegros:

-Dividendos, intereses y ganancias patrimoniales sometidos a retención con un tope conjunto de 1.600 euros.

-Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros. Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, de acuerdo con la normativa que establece el IMV.