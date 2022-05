Aprobado el plan de contratación del Instituto de Turismo para el 2022

La primera teniente de alcalde y concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha informado este lunes de la aprobación del plan anual de contratación del Instituto Municipal de Turismo para el año 2022, una iniciativa que "no se había hecho nunca" y que pretende que "todos los ciudadanos y las empresas puedan tener acceso" a las iniciativas que se plantean en esta materia.

A modo de ejemplo, Isabel Albás ha comentado que en estos momentos se encuentra en tramitación el pliego para promocionar la gastronomía cordobesa a nivel nacional y "todas las empresas están informadas de que se pueden presentar a esa licitación". A esto ha añadido que otro pliego cuya tramitación está finalizando es el relativo a los conciertos que se ofrecen en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes. Así, ha hecho hincapié en que la finalidad de esta medida es que "el sector empresarial y los ciudadanos puedan tener acceso a todo el plan de trabajo que se lleve a cabo a través del Imtur de una forma transparente".

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este lunes al plan de ordenación de los recursos humanos del Imtur "conforme ordena la ley 20/21 de estabilización", ha explicado Albás. Con este proceso, se busca estabilizar los puestos de trabajo del Imtur para que los trabajadores sean empleados fijos y no indefinidos no fijos, como son ahora. De este modo, el Imtur cuenta en la actualidad con 19 plazas cubiertas por personal laboral indefinido no fijo y con otros tres puestos no cubiertos pero dotados económicamente, "con lo que esta aprobación del plan no conlleva ningún gasto adicional", ha precisado la concejala de Turismo.

La convocatoria para la estabilización de las 19 plazas tiene que ser publicada antes del 31 de diciembre del presente ejercicio y tendría que haber finalizado en dos años. En cuanto a las otras tres plazas, Albás ha concretado que dos se destinarán a trabajadores con alguna discapacidad, aclarando que "los procesos selectivos de las plazas vacantes estarán sometidos a las normas ordinarias".