El vicepresidente y candidato a la Junta de Andalucía por Ciudadanos, Juan Marín, ha visitado la Feria de Córdoba esta mañana donde ha respondido a las acusaciones del PSOE criticando a Cs porque en su precampaña no esté argumentando y dando a conocer propuestas concretas. Según Marín, “yo no sé lo que el PSOE tiene que vender a Andalucía”, pero en su opinión, “mejor que se calle porque lo único que ha dicho el señor Espadas hasta ahora es que va a volver a imponer el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía y si esa es su política, yo no la voy a compartir nunca,”.

El candidato de Ciudadanos considera que si esa son las políticas que pretende desarrollar el PSOE, “mal le va a ir a los andaluces”, por lo que ha recomendado a Juan Espadas que de una vez por todas y “aprovechando que viene a la Feria de Córdoba mañana, se siente con él en la fuente de la portada y le pregunte cuándo va a dejar de maltratar a Andalucía, cuándo va a dejar de robarle a los andaluces recursos para que tengan más oportunidades, y que le pregunte si siempre va a estar al lado de los que quieren romper este país y que están chantajeando al Gobierno para que este país sea el hazmerreír de Europa”. Así, Marín ha asegurado en Córdoba que España ha pasado de ser la cuarta potencia de la UE a estar “en el culo de Europa”. En cuanto a Andalucía, ha insistido en que “si alguna vez el PSOE se decide a hacer una reforma de la financiación autonómica, que cuenten con la población porque aquí hay 8 millones y medio de andaluces y queremos tener los mismos recursos que el resto de los españoles”. Por último, en relación al candidato socialista, ha concluido que “si Espadas va a venir a Córdoba contar milongas, tomarse una compita e irse, que se lo ahorre”. Marín ha aprovechado también para celebrar los últimos datos de recuperación turística, que ha atribuido “a las políticas desarrolladas por Ciudadanos que han permitido recuperar el sector de una forma más rápida en Córdoba”. Para el vicepresidente de la Junta, Andalucía sigue siendo noticia “por buenas cosas que nos está pasando, gracias a que desde que llegamos, quedó atrás la corrupción cuando le dijimos a Chaves y a Griñán que se fueran a su casa porque no queríamos corruptos”. Desde entonces, ha insistido, “Andalucía ha pasado a liderar la creación de empleo en materia de turismo, desarrollo e inversiones como demuestra el anuncio de esta mañana realizado por Cepsa, un proyecto parado más de 17 años que supondrá la creación de 17.000 empleos en Andalucía”.