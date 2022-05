UGT y los empresarios del sector de la limpieza acuerdan el nuevo convenio colectivo

El sindicato UGT, mayoritario en el sector de la limpieza, y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y la Asociación de Empresas de Limpieza de Córdoba (Alimcor) han suscrito este lunes un acuerdo para cerrar el convenio de la limpieza de locales y edificios de la provincia de Córdoba, después de que el marco colectivo venciera en 2020. Este acuerdo, no obstante, se produce sin el respaldo de CCOO, que considera que no se han alcanzado los «requisitos mínimos» en lo que a retribuciones se refiere. Tras ocho sesiones de negociación celebradas en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), culmina un proceso que "se mantenía enquistado", según ha precisado la Consejería de Empleo.

El acuerdo se ha suscrito para los años 2021 y 2022 y establece los incrementos salariales pactados para el año 2022 y las garantías correspondientes a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, contempla el inicio de un nuevo proceso negociador a partir de 2023. La Junta se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado.

Por el contrario, CCOO señala que el texto se «limita» a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin que se produzca ninguna subida salarial. Según explica, supone una "pérdida de poder adquisitivo" para los más de 4.000 trabajadores del sector. El secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO, Antonio Salazar, lamentó ayer que, «después de casi dos años de negociación, lo más a lo que se ha llegado es a un acuerdo sin ninguna mejora para el 2021, que se da por perdido, un plus que no se consolida para 2022 y a un acuerdo de iniciar la negociación del nuevo convenio a partir de noviembre».

Asimismo, Salazar matiza que para CCOO «el acuerdo no alcanza los requisitos mínimos en lo que a retribuciones se refiere, ya que se limita a aplicar el SMI, y con él se pierde la oportunidad de establecer una mínima subida que permitiera iniciar la negociación del próximo convenio desde una mejor situación». Por ello, remarca que el plus del 1,5% contemplado para 2022 solo asciende a 176 euros para las personas que estén contratadas a jornada completa, «que no son la mayoría». Según señala CCOO, la subida no es consolidable, «solo se cobrará mientras esté vigente el convenio, es decir, este año». Desde diciembre del pasado año se mantenían movilizaciones en protesta por el retraso en la firma de un convenio adaptado a la situación actual del mercado de trabajo.