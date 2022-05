«Iremos seis personas desde Berlín a Budapest»

Francis Flores viajará con su mujer y parte de la familia de ella este verano para recorrer unas cuantas ciudades de la zona este de Europa. «Viajaremos seis personas a finales de julio y, según el plan que hemos preparado, pararemos en Berlín, Praga, Viena y Budapest». Todo un tour que ha organizado un sobrino que trabaja en una agencia de viajes y que, al haberlo reservado con antelación, les ha salido a muy buen precio, unos 800 euros por cabeza con vuelos desde Málaga y desplazamientos incluidos, según explica. Normalmente, reservan los viajes por su cuenta, recurriendo a los portales de internet, pero la experiencia de este año ha sido de lo más satisfactoria, así que no descartan repetir con agencias en el futuro. Cuando les ofrecieron el paquete cerrado a tan buen precio, decidieron sacarlo cuanto antes porque temían que los precios siguieran subiendo por el contexto internacional.

Para ellos será la primera vez que salen de España desde que el covid hizo acto de presencia. «No hemos dejado de movernos, pero estos dos años hemos aprovechado para visitar destinos nacionales como Asturias o Galicia con el coche», comenta Francis, «hemos hecho muchos kilómetros, pero no nos hemos arriesgado a ir al extranjero porque la cosa estaba complicada».

Este verano, la organización del viaje ha sido como en los años previos a la pandemia. «Al estar dentro de Europa, no nos han pedido ya certificados covid ni nada». En su caso, sí han contratado un seguro de viaje. «Hay mucha incertidumbre, la pandemia nos ha enseñado que hay que ser precavidos porque nunca se sabe lo que puede ocurrir», afirma convencido. El confinamiento y todo lo ocurrido le ha cambiado además la perspectiva de las vacaciones. «Yo antes era de pasar el verano a piñón, sin dejar de trabajar, pero me he dado cuenta de que hay que desconectar y descansar, es importante relajarse y disfrutar, así coges de nuevo las cosas con más ganas».